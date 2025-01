Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Gandrīz katrs piektais iedzīvotājs netīra zobus vismaz divreiz dienā Ieteikt







Gandrīz katrs piektais iedzīvotājs netīra zobus vismaz divreiz dienā, noskaidrots interneta veikala “Baltizobi.lv” veiktajā aptaujā.

Reklāma Reklāma

Vairums jeb 77,7% aptaujāto atzīst, ka zobus tīra divreiz dienā, bet vienreiz dienā to dara 17,8% respondentu.

Savukārt zobu diegu katru dienu izmanto 40,4% iedzīvotāju. Pāris reizes nedēļā to izmanto 32,5%, savukārt 16% – pāris reizes mēnesī. Vispār zobu diegu neizmanto 11,1% aptaujāto.

Tāpat aptaujā noskaidrots, ka vairāk nekā puse jeb 52,7% respondentu vispār neizmanto mutes skalojamo līdzekli un 26,5% aptaujāto nepietiekami bieži maina zobu birstes vai to uzgaļus.

Tāpat 14% respondentu atzinuši, ka pēdējo divu gadu laikā vispār nav apmeklējuši zobu higiēnistu. Regulāri jeb divas reizes gadā to dara tikai 8,1% aptaujāto. Visbiežāk jeb 35,1% gadījumu par šo pakalpojumu cilvēki norēķinājušies sākot no 51 līdz 90 eiro.

Lielākā daļa jeb 70% respondentu izmanto elektrisko zobu birsti, un vairāk nekā 85% to izmanto vismaz gadu vai ilgāk.

Tāpat 68% aptaujāto, tīrot zobus, izmanto pārlieku daudz zobu pastu.

Biežākā norādītā zobu veselības problēma ir jūtīgi zobi un smaganas – to apstiprinājuši 58% respondentu. Vēl 27% aptaujāto ikdienā saskaras ar zobu “griešanu”. Asiņojošas smaganas ikdienā traucē aptuveni 15%, savukārt slikta elpa – aptuveni 14% respondentu.

Vienlaikus aptaujas rezultāti liecina, ka gandrīz katram piektajam dalībniekam ir kāds nesalabots caurums, kā arī 39% respondentu nekad nav izrauts neviens no gudrības zobiem.

Aptaujā piedalījās 332 dažādi respondenti no visas Latvijas, sākot no nepilngadīgiem iedzīvotājiem līdz pat 65 un vairāk gadiem. Tā veikta no pagājušā gada 8.novembra līdz 16.decembrim.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka interneta veikals “Baltizobi.lv” reģistrēts ar nosaukumu SIA “AB International”. Uzņēmums reģistrēts 2018.gadā, un tā pamatkapitāls ir 100 eiro. Uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir Toms Kleinšmits.