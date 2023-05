Gandrīz pusei jeb 38% Latvijas iedzīvotāju mājās ir līdzekļi pret alerģisku reakciju, liecina “Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktās aptaujas dati.

Visbiežāk jeb 45% tieši gados jaunāko iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 29 gadiem mājas aptieciņā ir sarūpējuši līdzekļus, kas lietojami alerģiskas organisma reakcijas laikā. Nedaudz mazāk jeb 40% no iedzīvotājiem, kuriem vienmēr aptieciņā pieejami šādi līdzekļi, ir vecumā no 30 līdz 49 gadiem, bet vecumā no 50 līdz 74 gadiem 35% apstiprinājuši, ka mājās iegādāti šādam nolūkam paredzēti līdzekļi.

Reģionu griezumā no Latgalē dzīvojošajiem respondentiem vairāk nekā puse jeb 53% pret alerģisku reakciju ir sagatavojušies, savlaicīgi iegādājoties nepieciešamos līdzekļus. Savukārt Pierīgā 41% ir nodrošinājies ar līdzekļiem pret alerģisku reakciju, Rīgā – 39%, Kurzemē – 36%, Vidzemē – 33%, bet vismazāk Zemgalē – tikai 23%.

24% aptaujāto atklājuši, ka medikamentus iegādājas reizēs, kad rodas alerģiska reakcija, turklāt visvairāk iedzīvotāju ar šādu rīcību ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem – 35%. Aptaujas dati liecina, ka Pierīgā dzīvojošie visbiežāk jeb 27% gadījumu paļaujas, ka medikamentus varēs iegādāties reizēs, kad radīsies alerģiska reakcija.

Ģimenes ārste Veselības centru apvienībā Jekaterina Āboliņa skaidroja, ka alerģija var būt iedzimta, kā arī dzīves laikā iegūta. Turklāt simptomi var būt viegli. Piemēram, niezi un acu asarošanu var izraisīt daudzi faktori, tai skaitā reakcija uz ziedputekšņiem, taču tas varētu būt arī kas vēl nopietnāks, piemēram, alerģija pret zālēm.

Viņa norādīja, ka saskaņā ar aptaujas datiem, sievietes rūpīgāk izturas pret savu veselību un noskaidrojušas, kāds iemesls ir alerģijai. Tikmēr daļa aptaujas dalībnieku nav pārliecināti, vai jāuzmanās tikai no viņiem zināmā alerģijas izraisītāja, jo alerģijas izraisītāji var būt vairāki, ko nosaka speciālās pārbaudēs.

33% respondentu aptaujā apstiprinājuši, ka viņu mājas aptieciņā nav līdzekļu, kas būtu lietojami alerģiskas organisma reakcijas gadījumā, Zemgalē šāda situācija ir gandrīz pusei no respondentiem – 45%, bet vismazāk – 19% – Latgalē dzīvojošajiem respondentiem. 5% ir grūti pateikt, vai viņu mājas aptieciņās ir atrodami kādi līdzekļi, kas palīdzētu, ja rastos kāda alerģiska organisma reakcija.

Reprezentatīvo iedzīvotāju aptauju “Mēness aptieka” sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” 2023.gada martā veikca visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Respondenti aptaujā sniedza atbildes uz četriem jautājumiem, izvēloties vairākus atbilžu variantus.