Ilustratīvs foto

Daba ziedos. Ko darīt, ja parādās alerģijas simptomi Ieteikt







Šķiet, tik daudz zināms par sezonālajām alerģijām – kāpēc tās rodas un kā izvairīties – taču, kad sākas lielā pavasara ziedēšana un līdz ar to arī šķaudīšana un acu asarošana, paliec viens pret vienu ar mokošajiem simptomiem un aktuāls kļūst jautājums: ko lai es daru tieši tagad?

“Pacienti ar smagām pārtikas un vielu alerģijām cieši sadarbojas ar saviem ārstiem un zina, ka rīkoties, taču tie, kam kā sniegs no skaidrām debesīm uz galvas uzkrīt sezonālās alerģijas simptomi, parasti vispirms steidzas uz aptieku,” stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone. Farmaceite ir apkopojusi biežākos aptiekas apmeklētāju uzdotos jautājums, taču, pirms ķeramies pie to apskatīšanas, uzsver trīs būtiskus soļus, kas jāveic pacientiem, kuriem jau ir ikgadēja pieredze ar sezonālajām alerģijām, tātad – jau ir nojausma, kurā brīdi tās neizbēgami rezultēsies mokošos simptomos.

Soli pa solim

1. Sāc savu ierasto, pārbaudīto un labi zināmo ārstēšanu jau laikus – pirms simptomu parādīšanās.

2. Visticamāk, jau esi lietojis un arī tagad vari lietot kādu jaunākās paaudzes bezrecepšu antihistamīna līdzekli vienu, divas reizes dienā attiecīgajā laikā posmā, kad paredzama sezonālās alerģijas iespējamība (piemēram, sekojot līdzi putekšņu monitoringam).

3. Ādas un drēbju dekontaminācija (priekšmetu vai telpas atbrīvošana no kaitīgiem bioloģiskiem, ķīmiskiem vai radioaktīviem aģentiem) pēc atgriešanās no pastaigas patiešām darbojas. Atgriežoties mājās, noskalojies dušā un, ja iespējams, izmazgā apģērbu.

Domājot par medikamentu lietošanu, vienmēr ir vietā atgādinājums – konsultējies ar savu ārstu vai farmaceitu, jo īpaši, lai ņemtu vērā iespējamo zāļu mijiedarbību. Noteikti jākonsultējas arī, ja apsver medikamenta devas palielināšanu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādus antihistamīna līdzekļus labāk lietot?

Izmantojiet otrās jeb jaunākās paaudzes antihistamīna līdzekļus, kuru aktīvās vielas ir, piemēram, cetirizīns, loratadīns un kas ir pieejami bez receptes. Ja vien to nav ieteicis ārsts, nav nepieciešams lietot pirmās paaudzes antihistamīna līdzekļus, jo tie, iespējams, var nedarboties tik labi, un tiem ir vairāk blakusparādību, piemēram, miegainība vai koncertēšanās grūtības.

Vai drīkstu lietot 2. paaudzes antihistamīnu vairāk nekā vienu reizi dienā?

Jā. Lai gan uz zāļu iepakojuma bieži ir rakstīts “24 stundu iedarbība”, zāļu iedarbībai ir tendence “atslābt”, proti, efekts mazinās pēc 12 stundām. Tādēļ, lai sezonālo alerģiju laikā kontrolētu simptomus, vairumam šo medikamentu ir pilnīgi droši lietot otru devu. Smagu alerģisku reakciju gadījumā ārsti pacientiem nereti rekomendē četras devas dienā dažu dienu periodā. “Zāļu deva divas reizes dienā (un pat trīs reizes) ir pilnīgi pieļaujama smagāku simptomu kontrolei. Galu galā šis saasinājums, kā to liecina nosaukums, ir sezonāls, un, visticamāk, pēc dažām dienām vai nedēļas, medikamentu lietošanu varēs pārtraukt vai pāriet uz mazāku devu,” skaidro farmaceite un piebilst: “Ja lietojat citas zāles, noteikti konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tāpat informējiet, ja barojat bērnu ar krūti, jo ir ziņojumi, ka pretalerģijas līdzekļi var ietekmēt piena daudzumu.”

Kad vajadzētu lietot deguna aerosolu?

“Šis ir labs jautājums, un brīnos, kālab pacieti to uzdod tik reti. Iepūšot aerosolu degunā, kad tas ir pilnīgi aizlikts vai arī izdalījumi no tā pil ar pilēšanu, rinīts rezultātu padara neefektīvu. It kā iepūšam zāles, bet pēc pāris minūtēm deguns ir jāizšņauc. Vai aerosolam bija laiks iedarboties? Droši vien nē. Vispareizāk pirms jebkura deguna aerosola lietošanas ir izšņaukt un izskalot degunu (varbūt vispirms tam iedzert antihistamīna līdzekli). Kad deguns ir atbrīvots, lietot deguna aerosolu.”

Farmaceite atgādina, ka aerosola lietošana jāsāk nedēļu pirms alerģijas sezonas, jo dažiem deguna aerosoliem maksimāli efektīvs darbības laiks iestājas, lietojot to vienu, divas nedēļas. Tādā veidā organisms jau ir sagatavojies atvairīt alergēnus. Tāpēc tā vietā, lai gaidītu, kad gaiss būs putekšņu pilns, un parasti tas notiek aprīlī un maijā, saprātīga ir vienmērīga, uzturoša medikamenta vai medikamentu lietošana jau no marta vidus. Skalošanas līdzekļi, tai skaitā hipertoniskais jūras ūdens, arī ir noderīgi. Aptiekā nopērkami dažādi veidi un tos ir ļoti vēlams lietot pēc katras pastaigas, ne tikai rinīta laikā.

Apkopojot: pirms alerģijas sezonas sākuma lieto deguna aerosolus, savukārt, kad simptomi ir sākušies, lieto tikai to, par ko esi drošs, kas tas patiešām iedarbosies.

Cik bieži drīkst lietot acu pilienus?

Acu asarošana arī ir bieža sezonālās alerģijas izpausme. Lai mazinātu simptomātiku, lietojami azelastīna hidrohlorīda pretalerģijas pilieni. “Starp devām lietojot mitrinošus acu pilienus, tas var uzlabot pašsajūtu un mazināt alergēnu iedarbību. Aptiekā iegādājami dažādu veidu acu mitrinātāji. Lietojot acu pilienus, jāpievērš uzmanību to derīguma termiņam pēc atvēršanas (nereti acu pilienus var lietot 1-3 mēnešus pēc atvēršanas). Ja esat kontaktlēcu lietotājs, būs jāpiemeklē acu pilieni, ko drīkst izmantot kopā ar kontaktlēcām.

Vai pēc atgriešanās mājās ir svarīgi iet dušā?

Kad kādu laiku esi atradies ārā, ziedputekšņi ir nosēdušies uz ķermeņa ādas, matiem un apģērba. Ja no tiem neatbrīvosies, ieejot telpās, acis, mute un deguns būs alergēniem pakļauti. Tātad, jo rūpīgāk ir iespējams atbrīvoties no iekštelpās ienestajiem ziedputekšņiem, jo labāk.

Tas attiecas arī uz mājdzīvniekiem – arī viņi pārnēsā alergēnus.

Vai imūnterapija darbojas?

Jā, un daudzi cilvēki tiek izārstēti no alerģijām pēc tam, kad ir saņēmuši imūterapiju. Imūnterapijas ievades veidi ir dažādi – subkutānas injekcijas, zemmēles pilieni, tablešu forma.

Tiem, kuri ar bažām sagaida pavasari un koku ziedēšanas laiku, “Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone iesaka konsultēties ar ārstu par šādas terapijas iespēju.

Aptieku uzņēmumam „Mēness aptieka” ir gan nelielas aptiekas reģionos, gan klientu iecienītas aptiekas tirdzniecības centros, poliklīnikās. Uzņēmumam ir aptiekas ar doktorātu līdzās, diennakts aptiekas un aptiekas ar zāļu izgatavošanas funkciju. „Mēness aptiekas” zīmols ir arī vienai no vecākajām Rīgas aptiekām – “Vecpilsētas aptiekai”, kas savas funkcijas pilda jau vairāk nekā 200 gadus, kā arī visiem zināmajām diennakts aptiekām Rīgā – „Kamēlijas aptiekai” un „Jaunajai Torņakalna aptiekai”. „Mēness aptieka” radījusi iespēju arī attālinātām farmaceita konsultācijām un piegādā aptiekas produktus (nepieciešamības gadījumos arī recepšu medikamentus) uz mājām.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un atbildīgākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, Latvijas mīlētāko zīmolu TOP 10 reizi pētījuma laikā „Mēness aptieka” ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2023. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.

http://www.menessaptieka.lv

http://www.veselibaskarte.lv