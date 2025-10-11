Gordons par cilvēku, kurš varas dēļ ir gatavs uz visu: “Šodien viņš teiks, ka Putins ir slikts, bet rīt, ka abi ir brāļi…” 0
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Armands Puče sarunājās ar pazīstamo Ukrainas žurnālistu Dmitriju Gordonu. Cita starpā žurnālists izteicās arī par Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko.
“Es viņu ļoti labi personīgi pazīstu. Lukašenko ir nelietis un melis — cilvēks, kurš nekad nesaka taisnību. Viņš ar visiem spēkiem turas pie varas, jo dzīvi bez tās viņš nespēj iedomāties. Viņa apziņā vara un eksistence ir neatraujami jēdzieni,” sacīja Gordons.
Ukraiņu žurnālists ir pārliecināts, ja Lukašenko zaudētu varu, par viņa dzīvību neviens neatdotu ne dolāra — tik daudz ļaunuma un noziegumu viņš savā valstī ir pastrādājis.
Runājot par Lukašenko un Putina attiecībām, Gordons uzsver: “Viņš ir pilnībā zem Putina tupeles. Un viņi abi viens otru ienīst. Tās ir čūskas, kas ir savijušās. Viņš tumšajā ūdenī meklē sev izdevīgumu, viņš ķer zivis. Ļoti gudrs, viltīgs un rūdīts kā suns. Viņš par varu ir gatavs pārdot pilnīgi visu. Pat sevi.”
Ukraiņu žurnālists intervijā sacīja, ka par viņu vispār nav vērts runāt — ticēt Lukašenko nozīmē nemīlēt un necienīt sevi. Viņš ir tukša vieta.
“Šodien viņš teiks, ka Putins ir slikts, bet rīt, ka Putins ir viņa brālis. Pēc nedēļas atkal mainīs nostāju. Tieši tāpat viņš uzvedas arī attiecībās ar Rietumiem – vienu brīdi noniecina amerikāņus, bet nākamo — jau skūpstās ar viņiem un izliekas par draugiem.”
Pilns raidījuma ieraksts!