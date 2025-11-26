Politiķi ir sabiedrības spogulis, viņu neizdarības ir mūsu pašu nopelns: advokāts atklāj perspektīvu, par kuru ikdienā neaizdomājamies 0
Zvērināts advokāts Jānis Dzanuškāns, atceroties barikāžu laiku un pirmo neatkarības gadu ideālus, TV24 raidījumā “Preses klubs” norāda, ka sabiedrība pati ir atbildīga par šodienas valsts stāvokli — politiķi esot tikai mūsu pašu izvēļu atspoguļojums, un daudz kas no iecerētā esot palaists garām tautas kūtruma dēļ.
Dzanuškāns aicina atcerēties, ar ko sākās atjaunotā republika. Tie bija 90. gadi, barikādes, kurās viņš pats bija klātesošs kā jaunietis. “Es atceros to galveno ideju, kas mums bija — mēs gribējām nacionālu, neatkarīgu valsti,” pauž advokāts. Tik daudz mēs esam ieguvuši.
Tālāk ir jautājums par to, kā mēs piepildām valsti, kāds ir neatkarīgas valsts saturs. Šajā ziņā viņš piekrīt zemessarga Jura Alberta Ulmaņa teiktajam, ka nespēt laist kārtībā valsti ar 1,8 miljoniem iedzīvotāju ir kauns.
“Salīdzinoši skatoties ar to, ko mēs vēlējāmies vai kā mēs domājām gandrīz 30 gadus atpakaļ par to, kāda būs tā neatkarīgā valsts, un to, kas ir šobrīd, es pieņemu, ka ekspektācijas noteikti atšķiras no realitātes. Tad ir jautājums — ko mēs esam palaiduši garām vai ko mēs paši neesam varējuši izdarīt,” stāsta Dzanuškāns.
Viņaprāt, visticamāk, vainīgs ir pašu tautiešu kūtrums. Viņš pauž, ka parasti sabiedrība grib vainot politiķus, bet politiķi ir sabiedrības spogulis. Politiķi nerodas no zila gaisa — viņi ir no mūsu pašu vides. “Mums reizi četros gados ir iespēja politiķus audzināt, sliktu darbu darījušos aizsūtīt mājās,” stāsta advokāts.
Viņš secina, ka sabiedrība, acīmredzot, ir kaut ko palaidusi garām. Ir balsots par smukām frizūrām un šlipsēm, smukiem tukšiem vārdiem — solījumiem, kuri nekad nepiepildās. “Tā ir mūsu kā vēlētāju atbildība, ka mēs esam piegājuši tā vienkārši. Esam arī balsojuši par populistiem. Tas, kas notiek ar mūsu valsti ikdienā, lielākoties ir mūsu pašu nopelns un mūsu pašu darītais vai neizdarītais mājasdarbs,” teic Dzanuškāns.