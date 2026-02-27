Gunta Baško pēc šīs sezonas plāno beigt basketbolistes karjeru.
Gunta Baško pēc šīs sezonas plāno beigt basketbolistes karjeru.
27. februāris 2026
Manā vērtējumā Guntas paaudzes Latvijas sieviešu basketbola izlase bija etalons profesionalitātei, cīņas sparam, mērķtiecībai un grācijai. Labākā komanda, kāda iespējams Latvijai vispār ir bijusi kopš neatkarības atgūšanas. Mūsu ceļi zināmā mērā krustojās 18 gadus atpakaļ, kad Gunta bija viena no Latvijas izlalses līderēm un es biju kļuvis par Latvijas Basketbola savienības ğenerālsekretāru. Tā retrospektīvi Guntas ceļam basketbolā arī mūsu saruna ievirzījās.

