Cilvēki šķērso Krišjāņa Barona un Merķeļa ielas krustojumu.
Cilvēki šķērso Krišjāņa Barona un Merķeļa ielas krustojumu.
Foto: LETA

Šodien manam dēlam pa ceļam uz skolu uzbruka vīrietis: mamma publiski dalās šausminošā stāstā

LA.LV
6:58, 27. februāris 2026
Stāsti Pieredze

Soctīklos cilvēki dalās ar teju visu mūsdienās. Blakus aktuāliem jautājumiem, viedokļu vētrām un smieklīgiem brīžiem no ikdienas, mēs dalāmies arī ar mirkļiem, kurus labāk būtu gribējies aizmirst. Kāda mamma Soctīklā Threads pastāstīja par šausminošu notikumu, ko viņas dēls pieredzēja dodoties uz skolu.

“Šodien manam dēlam (18 g.v.) uzbruka pa ceļam uz skolu. Viņš gatavojas šķērsot brauktuvi krustojumā, paslīdēja, savācās, apgāja tur stāvošo mašīnu pa aizmuguri, paslīdēja vēlreiz, cenšoties savākties netīšām ar roku uzsita pa mašīnu. Mašīna aizbrauca.

Pāris ielas tālāk pie veikala šīs mašīnas šoferis iznira no mājas stūra un uzbruka manam puikam, kliedzot, kāpēc samaisa spārdot viņa mašīnu. Mans atbild, ka paslīdēja un netīšām uzsita ar roku. Bet nē, vīrietim nebija gana.

CITI ŠOBRĪD LASA
Būs grūti sadzīvot ar šīm bēdīgajām sekām! Aidis Tomsons paredz mums drūmu nākotni Latvijā
“Un te es izraisīšu viedokļu vētru,” Lauris Reiniks visus Latvijas iedzīvotājus iedala divās grupās
Kājas būs slapjas! Laika prognoze piektdienai

Viņš metās dēlam virsū ar abām rokām, grūstīja. Dēls aizstāvoties nogāza vīrieti pie zemes, abi tur ripinājās, gandrīz uz galvenās ielas izvēlās. Pienāca cits vīrietis, apvaicājās, vai var palīdzēt. Būtībā tas arī nomierināja konfliktu. Uzbrucējs (ap 40-50 g.v. pēc dēla vārdiem) iekāpa mašīnā un aizbrauca.

Dēls turpināja ceļu uz skolu. Tagad sāpot ribas. Ātrumā, protams, nekas netika piefiksēts. Bet vienalga – kas tiem cilvēkiem kaiš? Normāla komunikācija ir tā kā izmirstoša vērtība?”

Ļaudis komentāros iesaka vērsties policijā un saukt agresīvo vīrieti pie atbildības, citi nemaz netic tik agresīvai reakcijai uz netīšu atgadījumu.

Tēmas
