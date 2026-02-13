Bokseris Kristaps Zutis.
Kristaps Zutis par boksu, savu pēdējo cīņu un Stambulas konvenciju | VEF PODKĀSTS #128

22:34, 13. februāris 2026
Kristaps Zutis VEF podkāstā viesojās mirkli pirms savas pēdējās cīņas Arēnā 21.februārī. Sarunas laikā atklājās, ka esam no viena rajona un skolas, ka abiem mums bērnībā mīļākais sporta veids bija hokejs un ka Ruslans Okurļaks ir lielisks bērnu kikboksa treneris 🙂 saruna bija atklāta un par visu – par bērnību, kļūdām, pretrunīgajiem Kristapa paziņojumiem un apvainojumiem vardarbībā pret savām partnerēm. Skārām arī ažiotāžu ap Stambulas konvenciju. Man bija ļoti interesanti.

