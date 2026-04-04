Foto. Scanpix/LETA

Hormuza šaurumā notiek kustība. Kuras valsts kuģi veiksmīgi izgājuši cauri konflikta zonai? 0

LETA, LA.lv
16:52, 4. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Atļaujas saņemšanu tālākam ceļam Hormuza tuvumā kopumā gaidīja 15 Turcijas kuģi.

Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Kā 13. martā ziņoja valsts raidorganizācija TRT, vienam kuģim atļauja dota jau agrāk.

Ministrs neminēja, kad Hormuzam cauri izbraucis otrs kuģis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Noris sarunas par to, lai atļauju saņemtu arī citi Turcijas kuģi, pauda Uraloglu.

NATO dalībvalsts Turcija uzsver, ka nepiedalās ASV un Izraēlas karā pret Irānu. Ankara arī piedāvājusi savu starpniecību kara izbeigšanas labā.

Ar Indijas karogu braucošais tankkuģis, kas pārvadā sašķidrinātu naftas gāzi, ir droši izbraucis cauri Hormuzam, sestdien paziņoja Indijas valdība.

Deli, kas ir otrais lielākais sašķidrinātās naftas gāzes pircējs pasaulē, pēdējo trīs nedēļu laikā ir izdevies nodrošināt vairāku ar Indijas karogu braucošu kuģu došanos cauri Hormuzam.

Sestdien Kuģniecības ministrija apstiprināja, ka ceļu caur Hormuzu veicis tankkuģis “Green Sanvi”.

Kopš Irānas kara sākuma tas ir “septītais Indijā reģistrētais sašķidrinātās naftas gāzes tankkuģis”, kas izbraucis cauri Hormuzam, vēsta raidsabiedrība “All India Radio”.

Kopš ASV un Izraēlas uzbrukuma sākuma 28. februārī Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai un Persijas līča valstīm, kur atrodas ASV militārie objekti, un lielā mērā slēgusi satiksmi Hormuzā.

Kā norāda Teherāna, satiksme slēgta agresorvalstīm un to sabiedrotajiem.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.