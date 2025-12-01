VIDEO. Jaunieti zoodārzā Brazīlijā līdz nāvei saplosa lauva 0

Svētdienas rītā Brazīlijā mira jauns vīrietis, kurš bija ielauzies lauvenes voljērā Arruda Kameras zoobotāniskajā parkā Žuau Pesuā, vēsta ārvalstu prese.

Sociālajos tīklos izplatītajos video redzams brīdis, kad 19 gadus vecais vīrietis uzkāpj augstā konstrukcijā, nonāk zem voljēra jumta un iekļūst zonā, kur tiek turēts dzīvnieks.

Lauvene seko viņam visu ceļu, un tiklīdz vīrietis šķērso būra ieeju, tā metas virsū un uzbrūk viņam, sakožot kaklu. Viņš mira notikuma vietā.

Saskaņā ar sākotnējo informāciju dzīvnieks barību no upura ķermeņa neuzņēma. Parka darbinieki rīkojās ātri, lai savaldītu lauveni un ļautu Militārajai policijai iekļūt teritorijā un sākt izmeklēšanu. Eksperti atradās notikuma vietā, lai veiktu sākotnējos izmeklēšanas darbus.

Paziņojumā Žuau Pesuā pašvaldība norādīja, ka vīrietis bija uzkāpis vairāk nekā sešus metrus augstā sienā, šķērsojis drošības barjeras un uzkāpis kokā, pirms iekļuvis voljērā. Pašvaldība uzsvēra, ka parks ievēro visus tehniskos standartus un ka komanda centās novērst ielaušanos. Pēc incidenta parks tika slēgts, lai veiktu drošības procedūras un novāktu ķermeni.

