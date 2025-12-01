Divi rīta ieradumi, kas būtiski apdraud aizkuņģa dziedzera darbību: jums gandrīz noteikti ir vismaz viens no tiem 0
Gandrīz katru darba dienas rītu mēs mēdzam steigties. Iedzeram kafiju, kaut ko ātri uzkožam, un domājam ka diena ir sākta pareizi. Taču ārsti brīdina, ka tieši rīta ieradumi var kļūt par pamatu tam, kā tiek bojāts viens no svarīgākajiem mūsu orgāniem aizkuņģa dziedzeris. Un ilgtermiņā tas var būtiski ietekmēt veselību.
Aizkuņģa dziedzeris ir atbildīgs par insulīna ražošanu un cukura līmeņa kontroli asinīs, kā arī par fermentu izdalīšanu gremošanai. Tā stāvoklis ietekmē enerģiju, vielmaiņu, svaru un asinsvadu veselību. Kad dziedzeris vairs nedarbojas kā nākas, parādās tādas problēmas kā 2. tipa cukura diabēts, liekais svars, sirds un asinsvadu slimības, hronisks nogurums un gremošanas traucējumi.
Saldas brokastis
Viens no bīstamākajiem ieradumiem ir saldu produktu ēšana pašā rīta agrumā. Un runa nav tikai par smalkmaizītēm. Arī šķietami nevainīgi produkti, piemēram, saldie jogurti, sulas un brokastu pārslas, var kaitēt.
Piemēram, viena bulciņa no rīta izraisa cukura līmeņa strauju pieaugumu asinīs. Aizkuņģa dziedzeris tiek pārslogots, un, ja šādas brokastis ieturat jau gadiem ilgi, tas var novest līdz tam, ka orgāns vairs nespēj regulēt cukura līmeni. Tā rezultātā cilvēkam nākas lietot medikamentus, lai normalizētu situāciju.
Kafija tukšā dūšā
Otra populāra kļūda ir kafijas dzeršana tukšā dūšā, kas nodara organismam vairāk ļauna nekā laba. Pat dabīga, kvalitatīva kafija var negatīvi ietekmēt aizkuņģa dziedzeri, ja to dzer pirms ēdienreizes. Kafija palielina kuņģa skābes daudzumu un izraisa stresu gremošanas traktam. Ķermenis sāk izdalīt kortizolu, stresa hormonu, un tiek pārtraukta dabīgā cukura regulācija.
Lai gan šķiet, ka kafija dod enerģiju, patiesībā organisms šajā brīdī patērē iekšējos resursus, nevis saņem spēku no ēdiena. Tāpēc pēc šādas enerģijas patērēšanas cilvēks vēlāk jūtas vēl nogurušāks.
Aizkuņģa dziedzerim nav pa prātam arī bieža našķēšanās ik pēc pāris stundām, piemēram, ar augļiem, riekstiem vai cepumiem. Ja tas notiek visu dienu, orgānam nav iespējas atpūsties, tas nepārtraukti strādā. Tas var novest pie svara pieauguma un enerģijas trūkuma, pat ja ēdienkarte kopumā šķiet veselīga.
Eksperti uzsver, ka ideālais laiks, kad dzert kafiju ir pēcpusdienā ap plkst. 15.00–16.00, kad dabiski sākas neliels nogurums. Tas ļauj uzturēt modrību bez lieka stresa ķermenim. Un droša kofeīna dienas deva ir līdz 400 mg, kas atbilst aptuveni četrām espresso tasītēm.
Lai aizkuņģa dziedzeris strādātu labāk, ārsti iesaka atteikties no cukurotiem ēdieniem brokastīs, aizvietot tos ar olbaltumvielām bagātām maltītēm, piemēram, olām, biezpienu, pilngraudu produktiem, kafiju pārcelt uz dienas otro pusi, ēdienreizes ieplānot tā, lai starp tām būtu vismaz 4 līdz 5 stundas pauzes.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.