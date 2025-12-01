Veterinārārsti nosauc piecus darbus, kurus mīļdzīvnieku īpašniekiem jāpaveic decembrī 0
Tuvojas svētku un brīvdienu laiks, tāpēc katram suņa un kaķa īpašniekam mazo dzīvnieku veterinārārsti atgādina decembra sākumā veicamo darbu sarakstu.
Jāpārskata zāļu un ārstnieciskās barības krājumi
Pārskati svētku laikam nepieciešamos zāļu un ārstnieciskās barības krājumus, lai parūpētos par savu dzīvnieku laikā, kad zāles var nebūt pieejamas. Piegāde svētkos nenotiek, tāpēc jau šobrīd jārīkojas atbildīgi. Īpaši svarīgi izveidot krājumus īpašniekiem, kuru dzīvniekiem ir hroniskas slimības. Piemēram, zāļu lietošanas pārtraukšana ar cukura diabētu vai sirds mazspēju slimam dzīvniekam var apdraudēt dzīvību.