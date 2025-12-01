FOTO: LA.LV kolāža

Jaunākie nabadzības rādītāju dati Eiropas Savienībā izgaismo interesantu tendenci. Ko dati atklāj par Latviju?

1. decembris 2025
Eiropas Savienībā ir dažas valstis, kurās kopš 2015. gada pieauguši nabadzības rādītāji. Kopējais nabadzības līmenis blokā samazinās, bet ne visur, vēsta “Euronews”.

Francija ir viena no nedaudzajām Eiropas valstīm, kurās pēdējā desmitgadē ir pieaudzis nabadzības līmenis. Saskaņā ar jaunākajiem “Eurostat” datiem Parīze ir ziņojusi par gandrīz 2% pieaugumu kopš 2014. gada to cilvēku skaitā, kuri izjūt “grūtības” vai “lielas grūtības” iztikt, kā to formulē statistikas institūts.

Izņemot Franciju, pēdējo desmit gadu laikā nabadzības rādītāji pieauguši tikai Ziemeļeiropā: Dānijā (+2.4%), Somijā (2%), Zviedrijā (2.8%) un, ārpus ES, Norvēģijā (+4.7%).

Kuras ES valstis visvairāk samazinājušas nabadzības līmeni?

Tajā pašā laikā daudzās Austrumeiropas un Dienvideiropas valstīs nabadzības rādītāji ir samazinājušies par desmitiem procentpunktu. Kipra ir līdere ES (-38%), tai seko Horvātija (34.6%), Ungārija (26.8%), Bulgārija (26.5%) un Rumānija (21.8%). Kopējais nabadzības līmenis ES tagad ir 17.4%, kas nozīmē, ka gandrīz diviem no desmit cilvēkiem ir nopietnas grūtības iztikt, lai izdzīvotu.

Jaunākais Eurostat ziņotais rādītājs ir neliels uzlabojums salīdzinājumā ar 2023. gadu, kad tas bija 19.1%, un desmit procentpunktu uzlabojums salīdzinājumā ar 2015. gadu (27.1%).

Taču dažās valstīs rādītāji joprojām ir daudz augstāki.

Piemēram, Grieķijā pašreizējais īpatsvars ir gandrīz 67% — visaugstākais nabadzībā dzīvojošo cilvēku rādītājs visās ES valstīs. Tālāk seko kaimiņvalsts Bulgārija ar 37% un Slovākija ar gandrīz 29%.

Latvija ierindojas 5. vietā nabadzības īpatsvara datos, ar 23.3% nabadzības rādītāju. Esam blakus Rumānijai (23.8%), kura kopumā tiek uzskatīta par vienu no nabadzīgākajām valstīm Eiropā.
Nabadzības līmenis nepilngadīgo vidū joprojām ir satraucošs

Sadalaot pēc vecuma, jaunākā paaudze cieš visvairāk.

Nabadzības līmenis vecuma grupā līdz 18 gadiem ir visaugstākais — 20.6%, savukārt cilvēkiem vecumā no 65 gadiem un vairāk ir zemākais rādītājs — 14.9%.

“Visās vecuma grupās vērojams samazinājums salīdzinājumā ar 2023. gadu,” norāda “Eurostat”.

“Vislielākais kritums bija vecuma grupā no 18 līdz 64 gadiem — 1.8 procentpunkti, savukārt jaunākajai un vecākajai vecuma grupai kritums bija 1.6 procentpunktiem.”

