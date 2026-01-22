Foto: Pexels

Horoskopi 23. janvārim. Šodien esi piesardzīgs ar spriedumiem par citiem 0

kokteilis.lv
16:33, 22. janvāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Auns

Šī diena ir īpaši labvēlīga mīlestībai un romantikai. Laiks ir ideāli piemērots attiecību veidošanai, teātra vai kino apmeklējumam, kā arī spontānai sarunai ar kādu, kurš tev sen jau šķiet simpātisks. Iespējams, šī tikšanās kļūs par ilglaicīgu un piepildītu attiecību sākumu. Šodien esi drosmīgs savā atklātībā un ļauj savam šarmam iemirdzēties.

Vērsis

Kokteilis
“Šīs sāpes nevar izstāstīt, ne reizi vien esmu mēģinājis izdarīt ļaunāko!” Atis Ieviņš par sievas neuzticību 56
Kokteilis
PSRS laiku mode: 6 neglītākās lietas padomju sievietes garderobē 1
Kokteilis
Viņķelei šodien pirmā darba diena! Zināms, cik liela būs viņas alga jaunajā amatā
Lasīt citas ziņas

Perfekts laiks, lai atpūstos un atjaunotu spēkus. Vari satikt draugus, baudīt romantiskus brīžus vai vienkārši nodoties saviem hobijiem. Viss, kas uzlabo tavu omu un sniedz gandarījumu, šodien būs īpaši vērtīgi. Diena piemērota arī nelieliem, taču sirsnīgiem pārsteigumiem sev pašam.

Dvīņi

Šodien fokusējies uz sevi un savu labsajūtu. Ir piemērots brīdis, lai pārskatītu savus paradumus un sakārtotu lietas, kas pēdējā laikā radījušas satraukumu. Ar skaidru prātu spēsi rast risinājumus, kas līdz šim šķita sarežģīti. Šodien ir piemērots laiks, lai pievērstos gan fiziskajai, gan emocionālajai veselībai. Jebkuri ieguldījumi tajā nesīs pozitīvus rezultātus.

Vēzis

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps paziņo, ka NATO karavīri Afganistānā nav cīnījušies – pat princis Harijs nespēj palikt vienaldzīgs
“Emu neatlaidīgi cēlis trauksmi…” Kulbergs reaģē uz politiķu “negaidīto” atklāsmi par nežēlīgi dārgajiem apkures rēķiniem
Ukrainai lūgs atteikties no Donbasa – itāļu laikraksts atklāj, kas tiks piedāvāts pretī

Diena vilina ar vēlmi sevi palutināt. Piemērots laiks skaistumkopšanai – ieplāno vizīti pie friziera vai iegādājies kvalitatīvu apģērbu vai kosmētiku. Tomēr pirms katra pirkuma apdomā, vai tas patiešām tev ir vajadzīgs. Izvēlies kvalitāti, nevis kvantitāti.

Lauva

Diena sola panākumus un izaugsmi. Tu spēsi veiksmīgi atrisināt pat visgrūtākos jautājumus. Iespējams, šodien tiks likti pamati būtiskām pārmaiņām tavā dzīvē – profesionālajā jomā vai ģimenes attiecībās. Tava mērķtiecība un iekšējā enerģija šodien būs galvenie instrumenti, kas palīdzēs tev pavērst situāciju sev vēlamā virzienā.

Jaunava

Šodien nepieciešams pievērsties saviem pienākumiem ar īpašu atbildības sajūtu. Saglabā mieru, pacietību un neļaujies vilinājumam dramatizēt. Tā vietā fokusējies uz praktiskiem risinājumiem. Tu vari atrisināt iepriekš iestigušas lietas, un ļausi sev nedaudz atbrīvoties no stresa.

Svari

Šī diena ir lieliski piemērota, lai realizētu nozīmīgus plānus. Droši vari veikt finanšu vai īpašumu darījumus. Tava enerģija būs augstā līmenī. Tava harizma un seksuālā pievilcība šodien būs īpaši izteikta. Cilvēki tevi pamanīs un vēlēsies būt tavā tuvumā. Iedvesmojies no šīs enerģijas un ļauj sev nodoties tam, kas aizrauj un virza tuvāk pie taviem lielākajiem sapņiem.

Skorpions

Šodien esi piesardzīgs ar spriedumiem par citiem. Visticamāk, būs situācijas, kas radīs pārpratumus attiecībās – it īpaši ar mīļoto cilvēku. Neaizraujies ar emocijām, centies noskaidrot lietas mierīgi. Ja jūti nogurumu vai apātiju, neignorē to. Atrodi mirkli atpūtai un iekšējam līdzsvaram.

Strēlnieks

Lieliska diena, lai stiprinātu partnerattiecības un pieņemtu svarīgus lēmumus. Īpaši labvēlīgs brīdis līgumu slēgšanai vai ilgtermiņa saistību uzņemšanai. Tomēr esi piesardzīgs! Pastāv neliels traumu risks. Nepārvērtē savas fiziskās spējas un rīkojies apdomīgi.

Mežāzis

Komunikācijā esi diplomātisks un iecietīgs. Pat neliela neiecietība var radīt nevajadzīgus konfliktus. Īpaši uzmanīgi izvēlies vārdus, runājot ar kolēģiem vai tuviniekiem. Šī ir diena, kad tava reputācija var iegūt vai zaudēt daudz. Praktiskums un emocionāls līdzsvars būs tavas veiksmīgas dienas atslēga.

Ūdensvīrs

Tavs iekšējais nemiers mudinās tiekties pēc pārmaiņām un jaunas pieredzes. Izmanto dienu, lai atjaunotu savu tēlu. Friziera apmeklējums vai relaksējoša masāža būs tieši laikā. Taču atturies no spontāniem pirkumiem, īpaši tehnikas. Šodien tā var nebūt veiksmīga investīcija.

Zivis

Ļoti veiksmīgs brīdis jaunu projektu sākšanai un iniciatīvas uzņemšanai darbā. Tava radošā enerģija un talanti tiks pamanīti un novērtēti. Tāpat šī ir laba diena tehnoloģisko ierīču iegādei. Tu spēsi izvēlēties kaut ko noderīgu un kvalitatīvu. Uzticies sev un sper soli uz priekšu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Zodiaka zīmes sarindotas pēc gaišredzības spējām: īpaši jāuzmanās, atrodoties Zivju tuvumā
Kokteilis
Katram savi “tarakāni”: zodiaka zīmju briesmīgākie ieradumi, kas sagrauj attiecības
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.