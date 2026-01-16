Foto: Pexels.com

Vairākumam cilvēku piemīt paranormālas spējas, pat tad, ja viņi to neievēro. Piemēram, tu vari precīzi noteikt, ja kāds melo, vai tev ir priekšnojauta par gaidāmajiem notikumiem. Dažkārt tavas spējas izpaužas tikai zināmās situācijās, bet tu visu noraksti uz intuīciju, ne vairāk. Starp citu, paranormālās spējas var būtiski ietekmēt arī tava zodiaka zīme.

Šajā rakstā horoskopa zīmes sakārtotas dilstošā secībā, sākot ar zīmi, kurai piemīt vislielākās paranormālās spējas, un beidzot ar to, kurai tādu praktiski nav.

1. vieta

Zivis
Vairākums Zivju nemaz nezina, cik ļoti tās ir apdāvinātas šajā jomā. Viņas vienkārši paļaujas uz savu intuīciju, pieņemot lēmumus. Šīs zīmes pārstāvji prot lasīt cilvēku domas, pat ja ar viņiem nav stipra saikne, un vienmēr zina, kad notiks kaut kas labs vai slikts. Zivis ir ļoti līdzjūtīgas, bet vairumā gadījumu viņu spējas izpaužas mūzas formā, kura palīdz tām viņu “mākslā”.

2. vieta

Vēzis
Vēža paranormālās spējas izpaužas emociju ziņā – šīs zīmes pārstāvji spēj sajust, kad kāds ir apbēdināts pat tad, ja ārēji šis cilvēks izskatās mierīgs. Vēzis ir tipisks empāts, kas visu “laiž caur sevi”. Viņš arī ir ļoti jūtīgs pret kosmiskajām vibrācijām, īpaši kad klausās mūziku. Vēži var kļūt par teicamiem ekstrasensiem.

3. vieta

Svari
Svari parasti netic, ka ir apveltīti ar paranormālām spējām, tomēr viņi pastāvīgi piedzīvo “De javu”, priekšnojautas vai atmiņas par iepriekšējām dzīvēm. Paši Svari uztver šādas sajūtas kā absolūtu nejaušību vai sakritību. Diemžēl viņi ir pārāk slinki, lai attīstītu savas prasmes.

