Horoskopi 9. februārim. Šodien ir īstais brīdis, lai parādītu sevi no labākās puses 0
Auns
Diena var būt emocionāli saspringta. Jūtas uzliesmo ātri, un arī nelielas kaprīzes var izraisīt domstarpības ar tuvākajiem. Centies saglabāt mieru un neliec pārāk lielu uzsvaru uz savu taisnību. Ieteicams atlikt nozīmīgas sarunas un izvairīties no romantisku jautājumu risināšanas, šobrīd tas var radīt vairāk neskaidrību nekā ieguvumu. Arī fiziskajai labsajūtai der pievērst uzmanību. Atturies no pārlieku asiem vai smagiem ēdieniem, jo organisms var reaģēt jūtīgāk nekā parasti.
Vērsis
Tavs dabiskais talants piesaistīt uzmanību un vēlme uzņemties iniciatīvu šodien būs īpaši izteikta. Taču svarīgi saglabāt iekšējo godīgumu gan attiecībās ar citiem, gan pašam pret sevi. Godaprāts un atklātība ļaus izvairīties no sarežģījumiem, jo jebkura neprecizitāte vai meli var drīz vien nākt gaismā.
Dvīņi
Šodien ir īstais brīdis, lai parādītu sevi no labākās puses gan ar talantiem, gan ar savu neatkārtojamo stilu un šarmu. Tavs dabiskais apburošais starojums piesaistīs apkārtējo uzmanību un simpātijas, iespējams pat vairāk nekā ierasts. Ļauj sev mirdzēt! Vakarā iespējama patīkama tikšanās, tāpēc neatsakies ielūguma doties ciemos vai satikt sen neredzētus cilvēkus.
Vēzis
Tava pievilcība un iekšējais starojums šodien būs īpaši jūtams, romantiskās vibrācijas būs spēcīgas. Ideāls brīdis, lai veltītu laiku mīļotajam cilvēkam: nesteidzīgas vakariņas divatā vai vienkārši silta, sirsnīga kopābūšana sniegs īpašu tuvības sajūtu. Diena piemērota arī vizuālām pārmaiņām, friziera apmeklējums vai kāds jauns akcents tavā izskatā var uzlabot garastāvokli un atspoguļot tavu iekšējo pārliecību.
Lauva
Šī diena sola pozitīvas emocijas un jaunas iepazīšanās. Esi atvērts kontaktiem, jo vari sastapt interesantus cilvēkus vai atjaunot saikni ar sen zināmiem. Draugu satikšanās vai nelieli sabiedriski pasākumi būs īpaši sirsnīgi un pacilājoši. Iespējami patīkami pārsteigumi. Tavs šarms šodien ir īpaši izteikts, un pretējais dzimums to noteikti pamanīs. Nebaidies to izmantot!
Jaunava
Tava spēja domāt skaidri un rīkoties apdomīgi šodien būs īpaši izteikta, pat sarežģītas situācijas risināsies vieglāk, nekā gaidīts. Šī ir piemērota diena, lai atjaunotu kontaktus ar cilvēkiem, ar kuriem iepriekš bijušas domstarpības vai neskaidrības. Tava pieeja būs diplomātiska un līdzsvarota, kas palīdzēs atrast kopīgu valodu. Neizvairies no sarunām. Tieši tagad tās var nest mieru un savstarpēju sapratni.
Svari
Šodien ir labvēlīgs brīdis jaunu ieceru īstenošanai, īpaši tādu projektu uzsākšanai, kas nākotnē var nest finansiālu labumu. Tava intuīcija un taktiskā domāšana palīdzēs saskatīt izdevīgas iespējas. Ja dienas gaitā uzradīsies kādi negaidīti šķēršļi, labāk mēģini tos apiet ar gudrību un elastību, nevis iesaistīties tiešā konfrontācijā.
Skorpions
Šodien nebaidies izcelt savus talantus un dalīties ar idejām, jo apkārtējie novērtēs tavu oriģinalitāti un harismu. Dienas enerģija ir labvēlīga jaunu cilvēku iepazīšanai, šie kontakti var izrādīties nozīmīgi tuvākajā nākotnē. Dažiem Skorpioniem iespējama pat liktenīga tikšanās. Saruna vai satikšanās, kas paliks atmiņā un izraisīs dziļas jūtas. Esi atvērts iespējām un ļauj sirdij vadīt tavu ceļu.
Strēlnieks
Šī diena nes labvēlīgas iespējas pašizpausmei un profesionālai attīstībai. Ja esi gatavs rīkoties, vari saņemt arī finansiālu atbalstu vai piesaistīt potenciālus investorus savām iecerēm. Nepalaid garām iespēju iegūt informāciju, kas nākotnē var izrādīties ļoti noderīga. Esi vērīgs, klausies un uzticies savai intuīcijai. Diena piemērota arī mācībām un stratēģiskai plānošanai.
Mežāzis
Diena piemērota aktīvai socializācijai un jaunu kontaktu veidošanai. Tikšanās ar cilvēkiem var nest vērtīgu informāciju vai pavērt jaunas iespējas. Ieteicams būt kustībā: pat neliels brauciens vai spontāns izbrauciens var sniegt svaigu skatījumu uz lietām. Vēlams pievērst uzmanību arī ārējam izskatam – friziera vai kosmetologa apmeklējums uzlabos pašsajūtu un vairos pārliecību. Šodien vari apvienot lietderīgo ar patīkamo.
Ūdensvīrs
Šodien ir piemērots brīdis, lai atdzīvinātu senākas saiknes. Sarunas var ritēt viegli un dabiski, sniedzot iespēju nostiprināt attiecības vai uzsākt jaunu sadarbību. Tava enerģija un iekšējais līdzsvars šodien būs izcils, kas atspoguļosies gan tavā noskaņojumā, gan apkārtējo attieksmē. Izmanto šo pozitīvo vilni, lai virzītos uz priekšu ar vieglumu un pārliecību.
Zivis
Šodien no tevis var tikt prasīta spēja būt elastīgam. Iespējams, nāksies atkāpties no ierastajiem principiem vai ideāliem, lai saglabātu harmoniju attiecībās. Tā nav vājuma pazīme, bet gan gudrība pielāgoties situācijai. Labāk atturies no tāliem izbraucieniem, mierīgā atmosfēra mājās vai kopā ar ģimeni būs vispiemērotākā. Saglabā pieticību un siltumu saskarsmē, pārlieka pašpārliecinātība vai augstprātība šodien var radīt nevajadzīgu spriedzi.