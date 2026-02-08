“Šitie kapeik*isēji!” Dmitriju automazgātavā pārsteidz redzētais 0
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka auto eksperti ir pārliecināti – ziemas mēnešos izvairīties no kontakta ar sāli, kas tiek kaisīts uz ceļiem ir praktiski neiespējami, vienīgais veids būtu palikt mājās.
Tāpēc labākais, ko vari darīt, ir regulāri mazgāt savu automašīnu un uzturēt to tīru. Tas palīdz novērst sāls un netīrumu uzkrāšanos, jo, ja laicīgi nenotīri šos netīrumus un sāls kārtas, tie ar laiku sāk bojāt automašīnu.
Eksperti iesaka vislabāk izvēlēties bezkontakta automazgātavu, kurā netiek izmantotas mehāniskās birstes, jo tieši tās var ierīvēt sāli un netīrumus krāsas virsmā, radot bojājumus, taču Dmitrija piedzīvotais pašapkalpošanās mazgātavā pierādīja, ka latviešiem arī šajā jautājumā netrūkst izdomas kā ieekonomēt savus līdzekļus.
Dmitrijs sociālo mediju platformā “Threads” dalījies ar situāciju, ko piedzīvojis pašapkalpošanās automazgātavā.
“Šodienas situācija pašapkalpošanās automazgātavā. Domāju – kas tur notiek, kāpēc visi stāv? Ūdens nešļakstās, nekādas darbības. Piebraucu pie pirmā boksa un uzreiz sapratu – šitie kapeik*isēji, citādi nevar nosaukt. Skalo mašīnu ar to mazo strūklu, ko ziemā laiž pa pistoli, lai neaizsaltu,” raksta ieraksta autors.
Viņš norāda, ka autovadītāji ilgi stāv rindā, bet reālas mazgāšanas praktiski nav.
Arī citi soctīklu lietotāji steidz dalīties savos novērojumos.
Artis norāda, ka tie esot tie paši cilvēki, kuri gatavi stundām ilgi stāvēt rindā degvielas uzpildes stacijā, lai tikai ielietu par dažiem centiem lētāku degvielu.
Vairāki lietotāji apbrīno autovadītāja pacietību, bet, kas sakāms citiem lietotājiem?
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!