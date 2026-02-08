FOTO: LETA

“Šitie kapeik*isēji!” Dmitriju automazgātavā pārsteidz redzētais 0

LA.LV
7:34, 8. februāris 2026
Stāsti Pieredze

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka auto eksperti ir pārliecināti – ziemas mēnešos izvairīties no kontakta ar sāli, kas tiek kaisīts uz ceļiem ir praktiski neiespējami, vienīgais veids būtu palikt mājās.

Kokteilis
Neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei: kam vajadzētu izvairīties no sarkanās, bet kam – no zaļās
Kokteilis
TESTS. Dzīvnieks, ko tu redzi vispirms, atklāj tavu sliktāko rakstura iezīmi, ko tu mēģini ignorēt
“Apzināts mēģinājums ietekmēt Latvijas sportistu pirms starta!” Latvijas daiļslidošanas skandāla iesaistītais igauņu treneris vēršas pie ISU
Lasīt citas ziņas

Tāpēc labākais, ko vari darīt, ir regulāri mazgāt savu automašīnu un uzturēt to tīru. Tas palīdz novērst sāls un netīrumu uzkrāšanos, jo, ja laicīgi nenotīri šos netīrumus un sāls kārtas, tie ar laiku sāk bojāt automašīnu.

Eksperti iesaka vislabāk izvēlēties bezkontakta automazgātavu, kurā netiek izmantotas mehāniskās birstes, jo tieši tās var ierīvēt sāli un netīrumus krāsas virsmā, radot bojājumus, taču Dmitrija piedzīvotais pašapkalpošanās mazgātavā pierādīja, ka latviešiem arī šajā jautājumā netrūkst izdomas kā ieekonomēt savus līdzekļus.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Apzināts mēģinājums ietekmēt Latvijas sportistu pirms starta!” Latvijas daiļslidošanas skandāla iesaistītais igauņu treneris vēršas pie ISU
Pelēkie zirņi dejotu ar sklandraušiem! Kā izskatītos Olimpisko spēļu atklāšana, ja to rīkotu latvieši?
“Tas esmu es! Pliks!” Vīrietis pornovietnē atrod video, kurā slepeni filmēts viesnīcā ar kādu dāmu, nododoties mīlas priekiem

Dmitrijs sociālo mediju platformā “Threads” dalījies ar situāciju, ko piedzīvojis pašapkalpošanās automazgātavā.

“Šodienas situācija pašapkalpošanās automazgātavā. Domāju – kas tur notiek, kāpēc visi stāv? Ūdens nešļakstās, nekādas darbības. Piebraucu pie pirmā boksa un uzreiz sapratu – šitie kapeik*isēji, citādi nevar nosaukt. Skalo mašīnu ar to mazo strūklu, ko ziemā laiž pa pistoli, lai neaizsaltu,” raksta ieraksta autors.

Viņš norāda, ka autovadītāji ilgi stāv rindā, bet reālas mazgāšanas praktiski nav.

“Stāv, ķimerējas, rinda aug, bet normālas mazgāšanas nekādas. Diez cik viņi beigās vispār ietaupīja,” spriež Dmitrijs.

Arī citi soctīklu lietotāji steidz dalīties savos novērojumos.

Artis norāda, ka tie esot tie paši cilvēki, kuri gatavi stundām ilgi stāvēt rindā degvielas uzpildes stacijā, lai tikai ielietu par dažiem centiem lētāku degvielu.

“Tie ir tie paši, kas stāv rindā astoņas stundas uz jaunā “Lidl” atvēršanu,” ironiski piebilst Edijs.

Vairāki lietotāji apbrīno autovadītāja pacietību, bet, kas sakāms citiem lietotājiem?

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Esi redzējis, ka kāds tā dara?

  • Jā, pats arī tā daru
  • Jā, bet reti
  • Nē, nekad neesmu redzējis
  • Neapmeklēju tādas automazgātavas
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Noteikums, kas jāzina katram autovadītājam: cik bieži ziemā jāmazgā automašīna?
Vai tiešām tas jādara, ja rindā stāv 10 citi? Sieviete dalās ar nepatīkamu pieredzi publiskajā automazgātuvē
“- 25 grādos obligāti jāizbrauc ar auto! Nē, nav, cilvēki pārspīlē!” Šoferi dalās savās gudrībās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.