Gripas pīķis Lietuvā: deviņas nāves nedēļā, tostarp miris arī bērns 0
Lietuvā šobrīd fiksēts gripas saslimstības pīķis – pagājušajā nedēļā slimnīcās nogādāti 320 pacienti, bet miruši pat deviņi cilvēki. Diemžēl slimība prasījusi arī pusaudža dzīvību. Kā vēsta portāls 15min, šonedēļ Klaipēdas apriņķī no gripas miris 2012. gadā dzimis bērns.
Nacionālā sabiedrības veselības centra (NVSC) speciālisti šo informāciju apstiprinājuši, norādot, ka bērns nebija vakcinēts pret gripu un viņam bija arī citas blakus saslimšanas.
Saskaņā ar oficiālajiem datiem šajā sezonā gripa Lietuvā jau prasījusi 42 cilvēku dzīvības. Jāņem vērā, ka statistika tiek atjaunota reizi nedēļā – pirmdienās –, tādēļ nāves gadījumi pēc 1. februāra šajos datos vēl nav iekļauti.
Iepriekš jaunākais gripas upuris šoezon bija persona vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem. Pēdējo reizi gripa bērna dzīvību prasīja 2022.–2023. gada gripas sezonā, kad no slimības mira mazs bērns, vecuma grupā no 0 līdz 9 gadiem.
Saslimstība turpina pieaugt
Kā ziņo medijs, četri pagājušajā nedēļā Lietuvā no gripas mirušie bija vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, pa vienam – vecuma grupās no 50 līdz 59 gadiem, no 60 līdz 69 gadiem un vecāki par 90 gadiem, bet vēl divi – vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem. Astoņiem no viņiem bija hroniskas slimības, un viņi nebija vakcinēti.
Pagājušajā nedēļā reģistrēts arī viens nāves gadījums no koronavīrusa infekcijas. Mirušais piederēja vecuma grupai no 80 līdz 89 gadiem, viņam bija hroniskas saslimšanas un viņš nebija vakcinēts.
NVSC norāda, ka pagājušajā nedēļā turpināja pieaugt saslimstība ne tikai ar gripu, bet arī ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām un koronavīrusu. Kopējais saslimstības rādītājs sasniedzis 1409 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.
Viszemākā saslimstība reģistrēta Panevēžas apriņķī, bet augstākā – Šauļu apriņķī. Tikmēr 17 pašvaldībās saslimstība pārsniegusi 1500 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, sasniedzot epidēmijas līmeni.
Latvijā saglabājas augsta gripas izplatība
Saglabājoties augstai gripas izplatībai, aizvadītajā nedēļā lielākā saslimstība novērota Jēkabpils novadā, Jelgavā un Jūrmalā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) gripas monitoringa dati.
Gripa klīniski noteikta 309 pacientiem, vidēji veidojot 455,8 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 10,7% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Vienlaikus saslimstība joprojām ir būtiski zemāka nekā sezonas augstākajā punktā decembra beigās, norāda SPKC.
Gripas gadījumi aizvadītajā nedēļā konstatēti visās desmit monitoringa teritorijās. Augsta gripas izplatība fiksēta Jēkabpils novadā, kur reģistrēti 930,7 gripas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kā arī Jelgavā – 814,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju un Jūrmalā – 716,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Augstāka saslimstība ar gripu un citām akūtām elpceļu infekcijām arī aizvadītajā nedēļā bijusi starp bērniem vecumā līdz 14 gadiem, īpaši bērniem vecumā līdz četriem gadiem. Saslimstība šajās vecuma grupās turpinājusi pieaugt. Vienlaikus stacionēto pacientu vidū ar smagām akūtām elpceļu infekcijām lielāko īpatsvaru veido personas vecumā no 65 gadiem.
Aizvadītajā nedēļā saņemts viens paziņojums par nāves gadījumu pacientam ar apstiprinātu A tipa gripas infekciju. Mirušais bijis vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem, un viņam bija vairākas hroniskas blakusslimības. Kopš gripas monitoringa sezonas sākuma saņemti deviņi paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu A tipa gripu. Seši no mirušajiem šajā sezonā nav bijuši vakcinēti pret gripu.
Ar citu akūtu elpceļu infekciju simptomiem ambulatorajās iestādēs nedēļas laikā vērsušies 1275 pacienti, veidojot 1880 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 18,5% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Pneimoniju gadījumā ambulatorajās ārstniecības iestādēs nedēļas laikā vērsušies 90 pacienti, saslimstībai pieaugot līdz 132,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 53,6% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Covid-19 infekciju apstiprinošo testu īpatsvars aizvadītajā nedēļā turpināja samazināties. Kopumā veikti 747 testi Covid-19 apstiprināšanai, no tiem 30 jeb 4% bija pozitīvi, kamēr nedēļu iepriekš pozitīvo testu īpatsvars bija 5,6%.
Slimnīcās aizvadītajā nedēļā uzņemti 64 Covid-19 infekcijas pacienti, salīdzinot ar 57 pacientiem iepriekšējā nedēļā. Kopumā stacionāros ārstējušies 96 pacienti ar apstiprinātu Covid-19 infekciju, tostarp 53 jeb 55,2% pacientu Covid-19 bija pamata diagnoze.
Aizvadītajā nedēļā reģistrēti septiņi nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Saskaņā ar SPKC operatīvajiem datiem kopš gada sākuma kopumā reģistrēti 22 nāves gadījumi, savukārt 2025. gadā kopumā reģistrēti 132 nāves gadījumi pacientiem ar Covid-19.