Latvijas biatlonistiem jauktajā stafetē olimpiskajās spēlēs 12. vieta 0
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās Latvijas biatlonisti jauktajā stafetē ieņēma 12. vietu, savukārt sacensībās triumfēja Francijas komanda.
Jauktajā stafetē biatlonā Latvijas pieteikumā bija vadošie šī sporta veida pārstāvji – Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Baiba Bendika un Estere Volfa. Latvieši, kas pirmo reizi piedalās olimpisko spēļu jauktajā stafetē, startēja ar 17. numuru 21 izlases konkurencē.
Latvijas biatlonisti ar diviem soda apļiem un deviņām rezerves patronām finišā atpalika no uzvarētājiem trīs minūtes un 13 sekundes.
Zelta medaļu izcīnīja Francijas komanda – Ēriks Pero, Kantēns Fijons-Majē, Lu Žanmonno un Žilija Simona. Uzvarētāji finišēja stundā četrās minūtēs un 15,5 sekundēs.
Itālijas komanda, atpaliekot no līderiem 25,8 sekundes, ieguva otro vietu. Mājniekus pārstāvēja Tomaso Džakomels, Lukass Hofers, Doroteja Vīrere un Liza Vitoci.
Vācijas komanda ar Justu Strelovu, Filipu Navratu, Vanesu Foigtu un Francisku Proisu ieguva trešo vietu, no Francijas atpaliekot vienu minūti un 5,3 sekundes.
No Latvijas biatlonistiem pirmais trasē devās Rastorgujevs, kurš pirmajā šautuvē guļus ātri sašāva visus piecus mērķus, bet otrajā šautuvē izmantoja vienu rezerves patronu. Intervijā Latvijas Televīzijai (LTV) Rastorgujevs sacīja, ka trasē ir juties labi un veiksmīgi bija sagatavotas slēpes.
Birkentāls stafeti pārņēma kā septītais, pirmajā šautuvē guļus bija nekļūdīgs, taču šautuvē stāvus viņš izmantoja trīs rezerves patronas un nopelnīja soda apli. Bendikai viņš stafeti nodeva kā desmitais. Sarunā ar LTV teica, ka sākotnēji bijis grūti iejusties sacensību ritmā un slēpošana bijusi smagnējāka, taču juties labi.
Bendika gan pirmajā, gan otrajā šautuvē izmantoja pa vienai rezerves patronai. Viņa stafeti Volfai nodeva kā desmitā.
Volfa pirmajā šautuvē nekļūdījās, taču otrajā šautuvē izmantoja trīs rezerves patronas un noslēpoja vienu soda apli, finišējot 12. vietā.
Igaunijas un Lietuvas komandas ieņēma attiecīgi 15. un 20. vietu.
Pirms četriem gadiem Pekinā biatlona jauktajā stafetē uzvaru svinēja Norvēģija, otro vietu ieņēma Francijas komanda, bet trešajā vietā ierindojās Krievijas Olimpiskās komitejas (ROC) komanda.
Vēl šodien no Latvijas sportistiem plkst. 18 un 19.30 Kortīnā d’Ampeco trešo un ceturto braucienu aizvadīs kamaniņu braucēji Kristers Aparjods un Gints Bērziņš. Savukārt Latvijas slēpotājs Raimo Vīgants izcīnīja 51. vietu 20 kilometru skiatlonā.
Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanāls LTV7.
Vēsturē 25. ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju – 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.