TESTS. Dzīvnieks, ko tu redzi vispirms, atklāj tavu sliktāko rakstura iezīmi, ko tu mēģini ignorēt 0
Paskaties uz šo dīvaino attēlu – kurš dzīvnieks tev uzreiz iekrita acīs? Tas, ko pamani vispirms, var atklāt kaut ko dziļāku par tevi, īpaši tavu vissarežģītāko vai sliktāko personības iezīmi.
Nedomā ilgi – šis tests balstās uz instinktu, tāpēc pirmais dzīvnieks, ko ieraugi, atklāj tavu galveno trūkumu.
Tests nav domāts, lai kritizētu tevi, tas ir kā pavediens ieradumiem vai emocionālām tendencēm, kuras pats varbūt nepamani, tāpēc uztver rezultātu viegli, jo tieši ar apzināšanos bieži sākas īstas pārmaiņas.
Ko nozīmē pirmais dzīvnieks, ko redzi?
Zilonis
Spītība
Ja vispirms pamanīji ziloni, tev ir nelokāmi principi. Tu stingri turies pie saviem uzskatiem, taču šī stiprā puse var pārvērsties spītībā. Tu pretojies viedokļa maiņai, pat ja jauna informācija būtu tev noderīga. Atvērtība palīdzēs tev augt.
Iguāna
Emocionāla atturība
Tu dzīvi vēro no malas – esi mierīgs un piesardzīgs. Tomēr bieži apslēp savas jūtas, lai izvairītos no ievainojamības. Atklātība var padziļināt attiecības.
Cūka
Pārmērība
Tev patīk baudīt dzīvi – ēdienu, izklaidi, komfortu. Taču pārspīlēšana var kaitēt veselībai vai finansēm. Ievērot mērenību nozīmē pasargāt laimi, nevis atteikties no tās.