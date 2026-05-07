VIDEO. Iedzīvotāji tiek aicināti meklēt patvērumu telpās – Latvijas teritorijā ielidojuši un nokrituši vairāki lidaparāti no Krievijas; gaisā atrodas NATO iznīcinātāji 95

LETA
7:11, 7. maijs 2026
Ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi nokrituši, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Notikuma vietā atrodas NBS, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) vienības.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūra LETA uzzināja, ka naktī uz ceturtdienu ap plkst. 3.30 saņemti vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka atklāta degšana vairs nenotiek, bet tiek veikti nepieciešamie pasākumi viena rezervuāra atdzesēšanai.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV) aģentūrai LETA apstiprināja, ka viens no droniem ir nokritis SIA “East-West Transit” Rēzeknes filiāles teritorijā. Drons trāpījis tukšam naftas rezervuāram.

Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 VUGD Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu.

Pēc plkst. 4 Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.

Kā liecina paziņojumi mājaslapā “112.lv”, NBS informē attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums.

Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados esošie tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.

Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi.

VP priekšnieka vietnieks Andris Zellis pirms plkst. 7 intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” skaidroja, ka policija ir saņēmusi informāciju par diviem iespējami nokritušiem droniem – viens, iespējams, nokritis naftas bāzē, bet otra nokrišanas vieta vēl tiek meklēta.

Arī Zellis apstiprināja, ka operatīvie dienesti naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē konstatēja iespējamas drona atlūzas. Viņš uzsvēra, ka patlaban ugunsgrēks notikuma vietā ir lokalizēts un draudu nav. Vienlaikus VP sākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu notikušā detaļas.

Zellis arī norādīja, ka konkrētajā naftas uzglabāšanas objektā ir izveidots operatīvās vadības štābs.

Iedzīvotāji redz un dzird lidaparātus

Arī pēc saullēkta gaisā virs Rēzeknes ir redzami un dzirdami lidaparāti, vēsta aculiecinieki.

Viens bezpilota lidaparāts pēc plkst. 6 novērots netālu no Komunālās ielas, uz kurieni no rīta steidzās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saistībā ar saņemto izsaukumu par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā.

VUGD aģentūrai LETA apliecināja, ka tas, visticamāk, nav dienesta drons ugunsgrēka monitorēšanai.

Iedzīvotāji ziņo arī par trokšņiem, kas līdzinās iznīcinātāju lidojumiem.

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) aģentūrai LETA pagaidām nav snieguši detalizētāku informāciju par to, vai Latgalē armija veic kādus lidojumus gaisa telpā un vai debesīs ir pacelti iznīcinātāji.

Tikmēr rīta agrumā izsludinātais gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes apkārtnē joprojām ir spēkā.

Jau naktī bija vairākas pazīmes, ka kas šāds varētu notikt

Ir atrasta viena Latvijas gaisa telpā ielidojušā bezpilota lidaparāta nokrišanas vieta, bet apdraudējums nav beidzies, ceturtdien ap plkst. 6.30 intervijā Latvijas Radio skaidroja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotā štāba Informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtins.

Viņš norādīja, ka jau aizvadītajā naktī bija vairāki indikatori, kas liecināja par iespējamu bezpilota lidaparāta ielidošanu Latvijas gaisa telpā, un tie apstiprinājās. Tika aktivizētas NBS mobilās pretgaisa aizsardzības grupas, kā arī sabiedroto Baltijas gaisa telpas patrulēšana, kas darbojas joprojām, uzsvēra Tūtins.

NBS pulkvedis apstiprināja, ka ir atrasta viena drona nokrišanas vieta. “Pagaidām negribam ielaisties spekulācijās par skaitļiem,” viņš norādīja, uzsverot, ka uz vietas notiek darbs ar partneriem no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) un Valsts policijas.

Redzot ko aizdomīgu, viņš aicināja iedzīvotājus par to ziņot 112, bet pašiem netuvoties. “Viņi (droni) var būt potenciāli ļoti bīstami,” skaidroja Tūtins.

Vaicāts, vai konkrēto reģionu iedzīvotāji šodien var doties savās gaitās, Tūtins uzsvēra, ka apdraudējums nav beidzies. “Joprojām mums ir informācija, ka, iespējams, gaisā ir vismaz viens vai vairāki droni,” viņš atklāja.

Tūtins rekomendēja gaidīt līdz apdraudējuma beigām, pirms doties ikdienas gaitās.

Gaisā atrodas NATO iznīcinātāji

Nacionālie bruņoties spēki (NBS) maksimāli kontrolē Latvijas gaisa telpu kopā ar NATO sabiedrotajiem, īsi pēc plkst. 7 intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” uzsvēra aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).

Viņš pastāstīja, ka arī NATO iznīcinātāji ir gaisā.

Ministrs apliecināja, ka pats ir ceļā uz Rēzeknes novadu. “Tur situācija tiešām ir sarežģīta un apdraudējums turpinās,” uzsvēra ministrs, piebilstot, ka apdraudējums turpinās arī Balvu un Ludzas novados.

Kā uzsvēra ministrs, notikušais vēlreiz norāda uz to, ka Krievijas agresijai Ukrainā ir plašākas sekas reģionā.

Ministrs skaidroja, ka pirmšķietami pastāv iespēja, ka tie ir no Ukrainas puses uz Krieviju virzīti droni, bet tie patlaban ir tikai pieņēmumi un ir jāizvērtē.

“Ukrainai ir visas tiesības sevi aizstāvēt un dot triecienus pa mērķiem Krievijas teritorijā,” uzsvēra ministrs, solot informēt, tiklīdz būs lielāka skaidrība par šo dronu mērķi.

Sprūds arī skaidroja, ka patlaban notiek aktīva saziņa starp atbildīgajām iestādēm un arī pašvaldībām. Ministrs uzsvēra, ka ir bijis saziņā ar novadu vadītājiem.

Sprūds rezumēja, ka šis ir ārkārtas gadījums un situācija tiks vērtēta arī valdībā, bet vispirms tā ir jāatrisina.

