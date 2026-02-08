FOTO. Neatslābstam – prognoze, kas salauž rutīnu! Zināms, kāds laiks gaidāms jaunnedēļ 4
Jaunā nedēļa sāksies ar lielāku aukstumu, bet nedēļas izskaņā gaidāms neliels atkusnis, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Aizvadīta auksta februāra pirmā nedēļa, kad atsevišķās naktīs un rītos lokāli piedzīvots pat ļoti stiprs sals. Aukstais laiks ir ietekmējis arī ledus veidošanos ūdenstilpēs. Rīgas līcī un piekrastē ir veidojies ledus, un austrumu puses vēja ietekmē vietām rietumu krastā ir vērojami ledus krāvumi.
Salīdzinot ar nedaudz siltākām brīvdienām, jaunās nedēļas sākumā sals atkal pastiprināsies. Pastāv augsta varbūtība, ka naktīs vietām termometra stabiņš noslīdēs līdz -24 grādu atzīmei. Savukārt nedēļas otrajā pusē, pastiprinoties ciklona ietekmei, laika apstākļi ievērojami mainīsies – nokrišņu daudzums palielināsies, vējš kļūs brāzmaināks un kļūs siltāk.
Nakts uz pirmdienu atkal nesīs zemākas gaisa temperatūras – gaiss atdzisīs līdz -14, -19 grādiem, vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms pat stiprs sals -20, -23 grādu robežās. Debesīs mākoņu būs maz, tie nokrišņus nenesīs, bet, pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos sabiezēs migla.
Auksta nakts gaidāma arī galvaspilsētā, kur gaiss atdzisīs līdz -15, -17 grādiem, par grādu vai diviem zemāka temperatūra gaidāma tālāk no pilsētas centra. Laiks būs sauss un ar lēnu vēju.
Pirmdien debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš, un vēl rīta stundās atsevišķos rajonos saglabāsies migla. Gaisa temperatūra pirmdien Latvijā paaugstināsies līdz -6, -11 grādiem, bet vietām piekrastē gaiss iesils līdz -5, -6 grādiem.
Rīgā diena būs sausa un lielākoties saulaina. Pūtīs lēns dienvidu vējš, un gaiss iesils līdz -7, -8 grādiem.
Arī otrdien sauli palaikam aizklās mākoņi, savukārt trešdien debesis būs jau lielākoties mākoņainas. Laika apstākļi šajās dienās būs vienveidīgi – nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs lēns vējš. Otrdien un trešdien diennakts gaišajās stundās plašā teritorijā gaiss iesils līdz -7, -12 grādiem, piekrastē un trešdien arī rietumu rajonos gaisa temperatūra būs vēl par dažiem grādiem augstāka.
Nedēļas otrajā pusē Latvijas teritorijai no rietumiem pietuvosies ciklons, kā ietekmē daudzviet gaidāms sniegs un slapjš sniegs. Dominējot dienvidrietumu, dienvidu vējam, jūras piekrastē vējš būs brāzmains.
Gaisa temperatūra nedēļas otrajā pusē ievērojami paaugstināsies, vietām termometra stabiņš svārstīsies ap nulles atzīmi.