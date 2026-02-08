VIDEO. Dabas draugi priecājas: reti sastopams ūpju pāris Šauļos uz mājas balkona izdējis jau otro olu 0

Lietuvas dabas draugus iepriecinājusi patīkama ziņa – ļoti retam ūpju pārim, kas apmeties uz dzīvi kādas daudzdzīvokļu mājas balkonā Šauļos, ligzdā parādījusies jau otrā ola.

Vietējie mediji vēsta, ka visā Lietuvā mīt vien aptuveni 10–15 šo putnu pāri, tāpēc katrs jauns ligzdošanas gadījums tiek uztverts kā nozīmīgs notikums.

Lietuvas Ekosistēmu aizsardzības centrs informē, ka pirmā ola ligzdā tika izdēta 25. janvārī, bet otrā – naktī uz 29. janvāri. Par šo brīdi ziņots sociālajos tīklos – pie ligzdas uzstādītās kameras video, kas publicēts “Facebook”, vēstīts, ka ilgi gaidītās otrās olas parādīšanos “naktī pārbaudīt” ieradies arī tēviņš.

Pateicoties ligzdošanas vietā uzstādītajai tiešraides kamerai, dabas interesenti var sekot līdzi šim procesam un vērot, kā pilsētas balkonā veidojas reta putnu ģimene.

Jau pērn Lietuvas sabiedriskā raidsabiedrība LRT ziņoja, ka saistībā ar ūpju pāra apmešanos Šauļos pilsētas iedzīvotāji un viesi aicināti netraucēt putnus, īpaši neizmantojot dronus, lai tie varētu mierīgi perēt un izaudzināt mazuļus.

Toreiz tika vēstīts, ka vietējais dabas pētnieks Petrs Adeiķis, sadarbībā ar Lietuvas Zooloģisko dārzu identificējot putnus pēc gredzeniem, noskaidrojis – ūpju tēviņš ir izšķīlies Lietuvā un Šauļos dzīvo jau kopš 2016. gada, savukārt viņa skaļā ūjināšana apkārtnē dzirdama kopš 2017. gada. Mātīte izšķīlusies Šveicē un pirms dažiem gadiem atvesta uz Lietuvu.

