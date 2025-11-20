Foto. pexels-kseniachernaya

22:28, 20. novembris 2025
Aptaujā, kurā piedalījās 2000 cilvēku, atklājies, ka vairāk nekā puse aptaujāto ir šad un tad tikuši kļūdaini uzskatīti par rupjiem vai neizlēmīgiem, lai gan viņi tikai vienkārši samiedza acis, lai redzētu skaidrāk.

Puse britu ir ļāvušies “miera stāvoklī” tieksmei samiegt acis un uzraut uzacis, tā mēģinot koncentrēties uz ekrāniem un ierīcēm, bet tas rada dažus nepatīkamus pārpratumus. Aptauja, par kuru raksta DailyStar, atklāja, ka 27% gadījumi šī rīcība interpretēta kā rupja vai atturīga, lai gan viņi tikai samiedza acis, lai labāk redzētu.

17% aptaujāto atzinušies, ka kolēģi uzskata viņus par mazāk draudzīgiem, kad viņi samiedz acis, savukārt viens no sešiem atklāti atzina, ka apzināti izvairās tuvoties šādiem cilvēkiem.

Lielākajai daļai cilvēku novecojot attīstīsies presbiopija jeb nelielas izmaiņas acs lēcā. Acu samiegšana – vai nu skatoties ekrānā, lasot vai lietojot tālruni – bieži vien ir agrīna tā pazīme.

“Presbiopija ir dabiska novecošanās sastāvdaļa, un no tās nav jābaidās, taču ir svarīgi apmeklēt optometristu, ja regulāri miedzat acis vai paļaujaties tādiem ieradumiem kā priekšmetu turēšana izstieptas rokas attālumā,” raksta medijs.

Aptauja atklāja arī dažus patiesi nepatīkamus brīžus, kas radušies sliktas redzes dēļ. To vidū bija pamāšana nepareizajai personai, e-pasta nosūtīšana ar pareizrakstības kļūdām vai paklupšana; ekrāna lietošanas paradumi izraisa arī fiziskus simptomus, piemēram, acu diskomfortu, ko izjūt 45%.

Neņemot vērā to, ka šī ir plaši izplatīta kaite, tikai 27% respondentu bija dzirdējuši par presbiopiju. Labā ziņa savukārt ir tā, ka to var viegli novērst — redzes pārbaude var apstiprināt cēloni, un acu šrsts var ieteikt labāko risinājumu, sākot no lasāmbrillēm līdz varifokālām brillēm vai kontaktlēcām, lai jūs atkal varētu skaidri redzēt.

