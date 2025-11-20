Foto: Jānis Laizāns/REUTERS/SCAPIX
“Redzam, ar kādiem kaimiņiem mums ir darīšana…” Lietuva pirms plānotā termiņa atver robežpunktus ar Baltkrieviju, taču situācija tajos kļūst arvien absurdāka 18

16:06, 20. novembris 2025
Lai gan no Lietuva atkal ir atvērusi Medinieku un Šalčininku robežkontroles punktus ar Baltkrieviju, satiksme tajos praktiski nenotiek. Kravas pārvadātājiem tiek pieprasīti maksājumi, taču kravas automašīnas robežu tā arī nepārbrauc. Par šo situāciju ziņu portālam lrytas.lt apstiprināja Lietuvas Nacionālās autopārvadātāju asociācijas “Linava” prezidents Erlands Mikēns.

“Norēķināšanās jau notiek. Baltkrievi ļauj samaksāt par stāvēšanu. Viņi it kā veido rindu, taču robežu neviens vēl nav šķērsojis,” norādīja Mikēns. Viņš atzina, ka pašlaik intensīvi tiek noskaidrots, kādēļ neviens no kravas auto nav atgriezies caur robežkontroles punktiem.

Saskaņā ar “Linava” rīcībā esošo informāciju, maksa par stāvēšanu Baltkrievijas stāvlaukumos ir ārkārtīgi augsta, līdz pat 120 eiro diennaktī par vilcēju ar puspiekabi vai par vienu puspiekabi bez vilcēja. Turklāt par puspiekabes pārvietošanu uz laukumu jāmaksā papildus. “Summa ir graujoša, paši baltkrievi šos maksājumus sauc par zvēriskiem,” atzina Mikēns.

Kā norāda “Linava” vadītājs, informācija mainās gandrīz katru stundu, taču pat pēc publikācijas iznākšanas neviena no viņu kravas automašīnām robežu vēl nav šķērsojusi.

“Neviens man nesniedz skaidru informāciju, kas notiek. Vakar izveidotā rinda ir atcelta. Tie, kuri samaksā par stāvēšanu, tiek iekļauti jaunās rindās. Kurš samaksā ātrāk, to arī ātrāk iekļauj sarakstā. Bet joprojām neviena mašīna nav izlaista,” sacīja Mikēns.

Lietuvas premjere Ingrīda Šimonīte norādīja, ka situācija ir apliecinājums Baltkrievijas ļaunprātīgai rīcībai.

“Jau ne reizi vien esmu teikusi, ka no mūsu puses nekas nav bloķēts. Mēs paredzējām iespēju kravas auto atgriezties. Taču Baltkrievija slēdza savu pusi un neļāva tiem izbraukt, piemēroja papildu prasības,” uzsvērs Šimonīte.

“Šis ir arī atbilde visiem skeptiķiem, kuri apšauba, ka mūsu pieņemtie lēmumi, gan par robežas slēgšanu, gan par spiedienu uz Minsku, bija nepieciešami. Redzam, ar kādiem kaimiņiem mums ir darīšana,” sacīja premjere.

Jāpiebilst, ka oktobrī vairākkārt fiksēti meteoroloģiskie baloni, kas no Baltkrievijas tika izmantoti kontrabandas pārvadāšanai un traucēja arī aviācijas drošību. Tā rezultātā Lietuva nolēma līdz 30. novembrim slēgt pēdējos divus atvērtos robežpunktus – Medininku un Šlčininku.

Tagad, kad tie tehniski ir atvērti, šķiet, ka otra puse nav gatava sadarbībai. Pagaidām nav zināms, cik ilgi šī situācija turpināsies un vai Baltkrievija vispār plāno ļaut kravas auto izbraukt.

