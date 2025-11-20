VIDEO. Gadsimta kadrs? Fotogrāfs iemūžina izpletņlēcēju, kurš “krīt” no Saules 0
Astrofotogrāfs Endrjū Makartijs iemūžinājis satriecošu kadru: izpletņlēcēju, kurš šķietami “krīt” no Saules virsmas. Attēls, kuram dots nosaukums “Ikara krišana”, tapis pēc ārkārtīgi rūpīgas plānošanas un, iespējams, ir pirmais šāda veida foto vēsturē.
Makartijs, kurš dzīvo Arizonā, ASV, un specializējas Saules fotografēšanā, attēlu uzņēma 8. novembrī. Kā viņš norādīja sociālajos tīklos, projekta izpilde prasījusi “absolūti neiedomājamu” precizitāti.
Attēlā redzamais izpletņlēcējs ir jutūberis un mūziķis Gabriels Brauns, kurš lēca no neliela propellerlidaparāta aptuveni 1070 metru augstumā un atradās apmēram 2440 metru attālumā no Makartija kameras.
Vietnē “Instagram” publicēti vairāki aizkulišu kadri un video, kuros redzams abu prieks pēc veiksmīgās fotogrāfijas iemūžināšanas.
“Jūs varat redzēt sajūsmu manā sejā,” Makartijs sacīja intervijā “Live Science”. “Redzēt monitorā, ka kadrs ir perfekts — tas bija neticami.”
Lai gan plānošana ilga vairākas nedēļas, lēcienam bija tikai viena iespēja — atkārtota izpletņa pārpakošana būtu prasījusi pārāk ilgu laiku. Turklāt pirms lēciena bija nepieciešami seši mēģinājumi, lai lidaparātu precīzi izlīdzinātu ar Sauli. Makartijs atzina, ka tieši šis aspekts bijis negaidīti sarežģīts.
“Saules fotografēšana man nav sveša, taču šis projekts atnesa pilnīgi jaunus izaicinājumus,” viņš teica.
Šis attēls, pēc Makartija domām, ir “noteikti starp pieciem labākajiem”, kādus viņš radījis savas karjeras laikā.