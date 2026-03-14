Svara zaudēšanas injekcijas atstāj paliekošas sekas – dažiem tās kļūst par īstu lāstu
Kāda pieredzējusi farmaceite dalās ar savu pieredzi par to, ka pati nekad neizmēģinātu kādas svara zaudēšanas injekcijas, jo to ilgtermiņa efekti var izrādīties dzīvi mainoši. Sākotnēji šie medikamenti (GLP-1 receptoru agonisti) tika radīti cukura diabēta ārstēšanai, bet tagad tos plaši lieto tieši svara mazināšanai.
Līdz 2025. gada vasarai Lielbritānijā tos izmantoja jau 1,5 miljoni cilvēku. Kā rakstīts vietnē Express, farmaceite Debora Greisone, kas vada Digestion with Confidence, ir ļoti nobažījusies par nopietnām, dažkārt neatgriezeniskām problēmām, kas var rasties pat pēc īsa šo medikamentu kursa.
Viņa stāsta: “Es redzu un dzirdu arvien vairāk pacientu stāstām, ka tiem no šīm svara zaudēšanas injekcijām rodas smagas, ilgstošas kuņģa-zarnu trakta problēmas. Šie līdzekļi palēnina kuņģa iztukšošanos – cilvēks ātrāk jūtas paēdis, tāpēc tie tik labi strādā pret svara palielināšanos. Bet dažiem šis efekts pārvēršas par īstu lāstu.”
Viņa novērojusi arvien biežāku gastroparēzi klientiem – stāvokli, kad kuņģis vairs nespēj normāli virzīt ēdienu tālāk. Simptomi ir nežēlīgi: pat pēc mazas porcijas jūties pilnībā paēdis, ir pastāvīga nelabuma vai vemšanas sajūta, uzpūšanās, sāpes vēderā, grēmas.
Ražotāju informācijā aizkavēta kuņģa iztukšošanās minēta kā reta blakusparādība (1 no 100 līdz 1 no 1000), bet pastāvīga gastroparēze tur nav pat pieminēta, vēsta medijs.
Kā par pieredzi stāsta farmaceite, agrāk domāja, ka, pārtraucot injekcijas, viss atgriežas normālā stāvoklī. Tagad izrādās – ne vienmēr. Daudziem simptomi paliek uz mūžu. “Tas nav tikai nepatīkami – tas maina dzīvi. Ēšana kļūst par stresu, smagos gadījumos pat var rasties nepietiekams uzturs. Parasta ģimenes vakariņas pārvēršas cīņā ar nelabumu un sāpēm,” saka Debora.
Lielbritānijā gastroparēzi diagnosticē aptuveni 14 cilvēkiem no 100 000, biežāk sievietēm (divreiz vairāk), un visvairāk 18–39 gadu vecumā.
Tagad pacientiem iesaka doties pie ārsta, ja pēc ēšanas ātri jūties paēdis, ir nelabums/vemšana, pastāvīgas sāpes vēderā, grēmas vai uzpūšanās ilgāk par trim nedēļām. Vēl viens satraucošs moments – šie simptomi bieži noved pie tā, ka ārsti izraksta skābes mazinošos līdzekļus. Tie ir vieni no visvairāk izrakstītajiem medikamentiem Lielbritānijā, un to ilgstoša lietošana saistīta ar demenci un citām problēmām.
“Cilvēki nāk pie ārsta ar sūdzībām par grēmām, saņem zāles, kas mazina skābes, bet neārstē pamatproblēmu, proti, aizkavētu kuņģa iztukšošanos. Dažreiz šīs zāles pat pasliktina situāciju.”
“Lūdzu, ņemiet to nopietni – gan pacienti, gan ārsti. Ikvienam, kas sāk šīs injekcijas, jāzina risks par smagām un dažkārt neatgriezeniskām gremošanas problēmām. Ārstiem jāuzrauga simptomi, jādomā par alternatīvām cilvēkiem ar gremošanas problēmām vēsturē. Mēs nedrīkstam novērtēt par zemu to, cik stipri pastāvīga gastroparēze ietekmē dzīves kvalitāti,” brīdina farmaceite.
Turklāt šie medikamenti saistīti arī ar citām nopietnām blaknēm – piemēram, pieaugošs holecistektomiju (žultspūšļa izņemšanas) skaits, aizkuņģa dziedzera iekaisumi (daži pat letāli), un, kā vēsta medijs, dati rāda simtiem akūtu un hronisku pankreatīta gadījumu kopš šo zāļu reģistrācijas.