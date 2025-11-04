Iemesls maziem priekiem! Laika prognoze trešdienai 0
Trešdien maksimālā gaisa temperatūra Latvijā būs +10..+13 grādi, prognozē sinoptiķi. Tuvākajā diennaktī debesis segs mākoņi, vietām valstī gaidāms neliels lietus un dūmaka, vairāk nokrišņu būs nakts sākumā Vidzemē un Latgalē.
Gaisa temperatūra naktī uz trešdienu būs no +7 grādiem Latgalē līdz +12 grādiem Kurzemes piekrastē. Gan naktī, gan dienā pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē.
Rīgā novembra piektajā dienā gaidāms mākoņains laiks, bez ievērojamiem nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra sasniegs +10 grādus naktī un +12 grādus dienas vidū.