Saņemt vairāk, bet strādāt mazāk: ārsts iezīmē jauno mediķu paaudzes tendences 0
Reģionu medicīnā būtiska loma ir gan atalgojumam, gan darba videi, taču ilgtermiņā svarīgāk ir veidot sabalansētu speciālistu tīklu, uzskata RSU Medicīnas fakultātes Zinātņu prodekāns, vadošais pētnieks un PSKUS nefrologs Kārlis Rācenis.
Viņš TV24 raidījumā “Preses klubs” norāda, ka ārstiem, īpaši jaunajiem speciālistiem, būtiska ir ne tikai alga, bet arī darba vide, kolektīvs un profesionālās izaugsmes iespējas. Tomēr reģionos nereti nākas strādāt plašākā profilā nekā lielajās universitātes slimnīcās, kur iespējama šaurāka specializācija.
Rācenis atzīmē, ka pēdējos gados reģionālajās slimnīcās, tostarp Daugavpilī, Ventspilī un Liepājā, piesaistīti jauni speciālisti, taču personāla noturēšana joprojām ir pārbaudījums. Dažos gadījumos algu samazinājumi vai darba apstākļu izmaiņas esot veicinājušas ārstu aizplūšanu uz Rīgu.
Viņš uzsver, ka veselības aprūpes sistēmā notiek arī darba kultūras maiņa – arvien svarīgāks kļūst darba un privātās dzīves līdzsvars, kas ietekmē speciālistu noslodzi un izvēles.
Pēc Rāceņa teiktā, sistēmas problēma ir ne tikai atalgojumā, bet arī speciālistu sadalījumā. Dažās jomās, piemēram, neatliekamajā medicīnā un internajā medicīnā, reģionos joprojām trūkst personāla.
Viņš aicina veidot mērķtiecīgāku speciālistu plānošanu – prioritizēt trūkstošās jomas un nodrošināt līdzsvarotu noslodzi, lai ārsti nebūtu pārslogoti un varētu sniegt kvalitatīvāku aprūpi.