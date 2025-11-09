Foto: Canva

“Ja es būtu Baltijas valstu vietā…” Militārais eksperts prognozē, kā varētu notikt uzbrukums NATO 17

11:00, 9. novembris 2025
Spriedze un nedrošības sajūta Eiropā aug ik dienas – nezināmas izcelsmes droni lidostu tuvumā, meteoroloģiskie gaisa baloni Lietuvā, dezinformācijas kampaņas un daudz kas cits, lai tikai sētu paniku iedzīvotāju vidū. Nupat militārais eksperts Grigorijs Tamars sīki izklāstījis, kā varētu notikt Krievijas uzbrukums NATO valstīm. Pēc viņa domām, tas nenotiks tiešā veidā.

Kā ziņo ukraiņu medijs, viņš brīdinājis, ka jau tagad notiek iedzīvotāju psiholoģiska sagatavošana. “Jāatzīmē, ka Krievija veic informatīvu demaršu, apgalvojot, ka NATO valstis plāno bloķēt Kaļiņingradas apgabalu. Šajā kontekstā parādās informatīvas ‘injekcijas’, kuras es sauktu par informatīvu kaujas laukuma sagatavošanu.

Es domāju, ka to tā var arī uztvert – un tas ir satraucošs simptoms,” viņš uzsvēris.

Eksperts skaidrojis, ka Krievija vienmēr savām agresīvajām darbībām nodrošina informatīvu piesegu, tas esot viņu profesionālais rokraksts. “Ja es būtu Baltijas valstu vietā, es nopietni apsvērtu, kā optimizēt aizsardzības spējas pret iespējamu Krievijas agresiju,” viņš piebildis savā “YouTube” kanālā publicētajā video.

Tāpat viņš uzsvēris, ka eksperti, kuri pārzina šo tēmu, norāda, ka ir pilnīgi iespējams, ka Krievijas agresija nenotiks tiešā veidā – kā to bieži attēlo Rietumos – ar tanku kolonām, kas no Baltkrievijas virzītos uz Kaļiņingradu.

Tamaram ir cita versija par iespējamo scenāriju.

“Daudzi runā par dažādiem hibrīduzbrukuma scenārijiem – kad ierobežots specvienību skaits ielaužas valstī, paralizē varas centru, policiju, pašvaldību un valsts iestādes, nekontrolēti izplata ieročus tam iedzīvotāju segmentam, kas šajās valstīs tiek uzskatīts par rusificētu.

Balstoties uz šiem cilvēkiem, tiek veidots difūzs dumpis ar mērķi destabilizēt situāciju šajās valstīs. Tajā nav nekā pārsteidzoša, īpaši ņemot vērā Donbasa 2014. gada pieredzi,” viņš norādījis savā prognozē.

Karš Ukrainā 3 gadi
