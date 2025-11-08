“Un tu ar viņu apprecējies?” Megana Mārkla nejauši apstiprinājusi gadiem ilgušas baumas par vīru, princi Hariju 11
Sava “Netflix” seriāla “Ar mīlestību, Megana” otrajā sezonā 44 gadus vecā Megana Mārkla apstiprinājusi baumas, kas par viņas vīru – princi Hariju – klejo jau ilgu laiku.
Kā ziņo Tyla, Megana raidījumā dalījās ar savu jauno aizraušanos – gatavošanu mājās – un atklāja, ka viņas vīrs kategoriski atsakās ēst vienu konkrētu ēdienu.
Šis ēdiens ir omārs — delikatese, kuru iecienījuši daudzi no bagāto un slaveno cilvēku aprindām.
“Zini, kurš necieš omāru?” Megana jautāja šefpavāram raidījumā, vēlāk piebilstot, ka tas ir viņas vīrs. Šefpavārs ar humoru atbildēja: “Un tu ar viņu apprecējies?!”
Šis apgalvojums šķietami apstiprina kādu ilggadēju teoriju par britu karalisko ģimeni — proti, ka jūras veltes no viņu ēdienkartes parasti tiek izslēgtas, jo pastāv paaugstināts saindēšanās risks.
Karaļa Čārlza bijušais sulainis Grants Herolds žurnālam “Express” 2023. gada jūnijā atzina: “Tā ir ļoti saprātīga izvēle – izvairīties no jūras veltēm, atrodoties sabiedriskās vizītēs.”
Viņš piebilda: “Neviens nevēlas, lai kāds no karaliskās ģimenes ciestu no saindēšanās ar pārtiku, īpaši ārzemju vizītē. Tāpēc jūras veltes parasti ēdienkartē netiek iekļautas.”
Lai gan Meganas izteikumi un baumas par Harija nepatiku pret omāriem šķiet saskan ar šo pieņēmumu, karalis Čārlzs pats šo “noteikumu” jau ir pārkāpis — 2013. gadā, piedaloties austeru festivālā, viņš kopā ar karalieni Kamillu tika nofotografēts, baudot austeres tieši no čaumalas.