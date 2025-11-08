Princis Harijs un Megana Mārkla viesojas Kolumbijā

“Un tu ar viņu apprecējies?” Megana Mārkla nejauši apstiprinājusi gadiem ilgušas baumas par vīru, princi Hariju 11

kokteilis.lv
8:02, 8. novembris 2025
Kokteilis Dzīvo

Sava “Netflix” seriāla “Ar mīlestību, Megana” otrajā sezonā 44 gadus vecā Megana Mārkla apstiprinājusi baumas, kas par viņas vīru – princi Hariju – klejo jau ilgu laiku.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Īpaša enerģija: 4 dzimšanas datumi, kas sevī ietver gudrību no iepriekšējām dzīvēm
Mājas
Māju apsēdušas peles? 15 smaržas, kuras šie grauzēji vienkārši nespēj paciest
Tārps, fekālija vai dupsis? Pirms dod vārdu savam bērnam, padomā vēlreiz: lūk, ko šie populārie vārdi nozīmē citās valodās 2
Lasīt citas ziņas

Kā ziņo Tyla, Megana raidījumā dalījās ar savu jauno aizraušanos – gatavošanu mājās – un atklāja, ka viņas vīrs kategoriski atsakās ēst vienu konkrētu ēdienu.

Šis ēdiens ir omārs — delikatese, kuru iecienījuši daudzi no bagāto un slaveno cilvēku aprindām.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Ak, mans Dievs!” smagās automasīnas šoferis iemūžina brīdi, kad ASV avarē kravas lidmašīna
VIDEO. “Sedas purvs – Latvijas safari” – iedzīvotājus sajūsmina kadri ar dzīvniekiem no Valmieras novada
VIDEO. No Kuldīgas līdz zvaigznēm: “Rudy’s Kombucha” uzlido kosmosā

“Zini, kurš necieš omāru?” Megana jautāja šefpavāram raidījumā, vēlāk piebilstot, ka tas ir viņas vīrs.  Šefpavārs ar humoru atbildēja: “Un tu ar viņu apprecējies?!”

Šis apgalvojums šķietami apstiprina kādu ilggadēju teoriju par britu karalisko ģimeni — proti, ka jūras veltes no viņu ēdienkartes parasti tiek izslēgtas, jo pastāv paaugstināts saindēšanās risks.

Karaļa Čārlza bijušais  sulainis Grants Herolds žurnālam “Express” 2023. gada jūnijā atzina: “Tā ir ļoti saprātīga izvēle – izvairīties no jūras veltēm, atrodoties sabiedriskās vizītēs.”

Viņš piebilda: “Neviens nevēlas, lai kāds no karaliskās ģimenes ciestu no saindēšanās ar pārtiku, īpaši ārzemju vizītē. Tāpēc jūras veltes parasti ēdienkartē netiek iekļautas.”

Lai gan Meganas izteikumi un baumas par Harija nepatiku pret omāriem šķiet saskan ar šo pieņēmumu, karalis Čārlzs pats šo “noteikumu” jau ir pārkāpis — 2013. gadā, piedaloties austeru festivālā, viņš kopā ar karalieni Kamillu tika nofotografēts, baudot austeres tieši no čaumalas.

Princis Harijs un Megana Mārkla viesojas Nigērijā
Britu karaliskā ģimene apmeklē dievkalpojumu Vestminsteras abatijā
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Tie ir visur – skapjos, gultā…” Keita Midltone atklāj prinča Luisa jauno kaislību
Kokteilis
Cilvēki jau trin mēles: vai Tramps, Velsas princeses daiļuma apžilbināts, pārkāpis karaļnama protokolu?
Kokteilis
Princis Harijs bez sievas jau ceļā uz dzimteni: anonīmi avoti atklāj, kam viņš piekristu nekavējoties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.