Opozīcija rosina būtiskas izmaiņas – atbrīvot no IIN vecākus ar trim un vairāk bērniem 0
Opozīcijas partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV) iesniegusi grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)”, aicinot no IIN atbrīvot vecākus, kuru apgādībā ir trīs vai vairāk bērni.
LPV aicina noteikt, ka atvieglojumu var piemērot vienam no bērnu vecākiem pēc viņu izvēles.
Politiskais spēks norāda, ka šī likuma izpratnē par bērnu uzskatāms nepilngadīgais, kā arī jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kuri turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika klātienē.
LPV rosina Ministru kabinetam līdz 2026. gada 1. oktobrim noteikt kārtību, kādā piemērojams šis atvieglojums. Politiskais spēks vēlas, lai likums stātos spēkā 2027. gada 1. janvārī.
Jau ziņots, ka parlaments ceturtdien noraidīja LPV izstrādātu likumprojektu, kas aicināja no IIN atbrīvot vecākus, kuru apgādībā ir divi vai vairāk bērni.