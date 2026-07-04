Foto – Sandra Ruska

Iestājusies zaļā ziema? Laika prognoze svētdienai 0

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LETA
16:34, 4. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Svētdien vietām Latvijā gaidāmas stipras lietusgāzes, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

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Nakts iesākums teritorijas lielākajā daļā būs lietains, bet valsts rietumos nakts gaitā lietus mākoņu kļūs arvien mazāk, un no rīta jau uzspīdēs saule. Dažviet lietus būs stiprs, kā arī to pavadīs pērkona dārdi.

Lēnais līdz mērenais rietumu, ziemeļrietumu vējš vietām piekrastē brāzmās sasniegs līdz 15-18 metrus sekundē (m/s). Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +11…+17°.

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Rīgā palaikam uzlīs, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Nakts laikā iespējams pērkona negaiss un stipras lietusgāzes.

Debesis lielākoties aizklās mākoņi, pūtīs ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 15 m/s, un gaiss atdzisīs līdz +14…+16°.

Arī svētdien daudzviet valstī gaidāms īslaicīgs lietus, vietām izveidosies negaisa mākoņi, nesot stipras lietusgāzes.

Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas zem atsevišķiem negaisa mākoņiem kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17…+22° robežās.

No dienas vidus Rīgā brīžiem līs, ir varbūtība, ka kāds gubu-lietus mākonis nesīs stipras lietusgāzes un pērkona dārdus, prognozē sinoptiķi.

Galvaspilsētā pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, un gaiss iesils līdz +20…+22°.

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