“Ietekmes izvērtējums nozaru griezumā nav atrodams!” Valsts prezidents liek Saeimai pārskatīt jaunās autoceļu vinjetes piemērošanu kravas auto 0
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina Saeimu pārskatīt likumu par autoceļu lietošanas nodevu palielināšanu kravas auto, aģentūru LETA informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris.
Vēstulē Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai (ZZS) Valsts prezidents atsaucas uz likuma izstrādes materiāliem, no kuriem varot secināt, ka plānotās izmaiņas tieši ietekmēs juridiskās un fiziskās personas, kuru īpašumā vai lietošanā ir kravas transportlīdzekļi ar pilno masu virs trīs tonnām, kas tiek izmantoti kravu pārvadāšanā pa Latvijas autoceļiem un uz kuriem tiek piemērota autoceļu lietošanas nodeva. Tas attiecas gan uz nacionālajiem, gan starptautiskajiem autopārvadātājiem.
Rinkēvičs norāda, ka pirms likumprojekta nonākšanas Saeimā tam tika organizēta publiskā apspriešana, kurā, pretēji likuma anotācijā norādītajam, tika saņemti divi nozares pārstāvošo organizāciju iebildumi. Valsts prezidents akcentē, ka arī pēc likuma pieņemšanas gan autopārvadājumu nozares, gan mazo un vidējo uzņēmēju un zemnieku pārstāvji pauda bažas par plānotajām izmaiņām, jo īpaši uzsverot novēlotās regulējuma izmaiņas, kad komersanti jau ir saplānojuši savu komercdarbību un noslēguši atbilstošus līgumus nākamajam gadam.
Viņš pauž pārliecību, ka pēc likuma pieņemšanas galīgajā lasījumā ir palikuši vairāki būtiski jautājumi, kurus likumdevējam vajadzētu vēlreiz apsvērt, un tādēļ ir nepieciešama likuma otrreizēja caurlūkošana. Valsts prezidents skaidro, ka regulējumam ir netieša ietekme arī uz citām sabiedrības grupām, piemēram, patērētājiem saistībā ar preču un pakalpojumu iespējamo cenu pieaugumu.
Tāpat Rinkēvičs norāda, ka likuma izstrādes materiālos norādīts vien tas, ka minētās personas ar jauno regulējumu tiks ietekmētas, bet ietekmes izvērtējums nozaru griezumā nav atrodams. Valsts prezidents vērš uzmanību, ka likumdevējam ir jāgūst pārliecība, ka piedāvātās izmaiņas tiek atbilstoši mērķētas un iespējama to piemērošana bez atbrīvojumu no autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārskatīšanas vai, gluži pretēji, ir jāpārskata un jāpilnveido atbilstošie atbrīvojumi vai citi atbalsta pasākumi.
Valsts prezidenta ieskatā, ir jāpārliecinās par minētā likuma lietderību un atbilstību iecerēto mērķu sasniegšanai. Viņš lūdz Saeimu likumu par autoceļa lietošanas nodevu palielināšanu kravas auto otrreizēji caurlūkot.
Rinkēvičs trešdien Rīgas pilī pēc tikšanās ar Ministru prezidenti žurnālistiem stāstīja, ka Satiksmes ministrija un Zemkopības ministrija sākušas darbu pie precizējumiem, tāpēc nebūtu loģiski izsludināt likumu, kuru uzreiz paredzēts grozīt. Valsts prezidenta ieskatā, tas neveicinātu sabiedrības uzticību likumdošanai.
Viņš arī pieminēja, ka likumprojekta anotācijā sākotnēji bija kļūdaini norādīts, ka iebildumi nav bijuši, lai gan apspriešanas laikā Ministru kabinetā tika saņemti divi iebildumi. Valsts prezidents akcentēja, ka arī anotācijā iekļautajai informācijai ir jāatbilst faktiem, jo katrs vārds, kas tiek ierakstīts likumprojektā vai anotācijā, ir būtisks.
Tāpat Rinkēvičs norādīja, ka ceturtdien gaidāma iepriekš plānotā tikšanās ar satiksmes ministru, kuras laikā puses pārrunās arī šo likumprojektu. Valsts prezidents pauda cerību, ka Saeima līdz 18. decembra sēdei vai 18. decembra sēdē varēs vienoties par likuma precizējumiem.
Jau rakstīts, ka Saeima 3. decembrī pieņēma grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas paredz, ka no nākamā gada 1. janvāra tiks palielināta lielākā daļa autoceļu lietošanas nodevu jeb vinješu likmju kravas transportlīdzekļiem virs trim tonnām.
Virzīto grozījumu mērķis ir noteikt tādas vinješu likmes, kas atspoguļo faktiskās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, ņemot vērā kravas transportlīdzekļu ietekmi uz autoceļiem, bija teikts izmaiņu anotācijā.
Tostarp grozījumi paredz “nulles” likmi bezemisiju transportlīdzekļiem un likmju noteikšanu emisijas radošajiem transportlīdzekļiem atkarībā no to radīto emisiju apjoma.
Satiksmes ministrijā (SM) aģentūrai LETA iepriekš skaidroja, ka autoceļu lietošanas nodeva ir jāmaksā tikai kravas automašīnām ar pilnu masu, sākot no 3,001 tonnas, un braucot pa Eiropas nozīmes (TEN-T) ceļiem, kas galvenokārt ir tranzīts.
Likums paredz, ka no nākamā gada 1. janvāra likme mainīsies atkarībā no kravas auto masas, asu skaita un izmešu klases. Piemēram, N1 kategorijas vieglajam komerctransportam no 3,001 līdz 3,5 tonnām ar “Euro VI” dzinējiem vinjetes gada likme pieaugtu no 260 līdz 360 eiro, bet dienas vinjete no pieciem līdz septiņiem eiro.
Ministrijā norādīja, ka autoceļu lietošanas nodevas iegāde ir obligāta kravas auto, sākot no trim tonnām, kas pārvietojas pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kuriem ir noteikts maksas autoceļa statuss, pārvietojoties pa TEN-T un likumā noteiktajiem autoceļu posmiem robežšķērsošanas vietās un ostu tuvumā.
Vienlaikus vinjetes, tāpat kā līdz šim, nebūs nepieciešamas kravas auto, kas minētos autoceļus neizmanto, piemēram, zemnieku saimniecībām, kas pārvadā kravas savas saimniecības vajadzībām vai tuvākā apkārtnē, paredz likuma izmaiņas.
Tāpat likums paredz, ka vinjetes nebūs nepieciešamas arī auto, kas smagāki par trim tonnām, bet nav reģistrēti kā kravas transportlīdzekļi. Piemēram, ģimenes auto ar septiņām sēdvietām. Tāpat kā līdz šim, ražas laikā autoceļu lietošanas nodeva nebūs jāmaksā zemniekiem, veicot spēkratu reģistrāciju Lauku atbalsta dienestā (LAD).
Ministrijā arī uzsver, ka kravas auto, kuru pilna masa ir līdz trim tonnām, piemēram, “Citroen Berlingo”, “Opel Combo” un citiem vinjetes, tāpat kā līdz šim, nebūs nepieciešamas. Patlaban Latvijā reģistrēti aptuveni 45 000 tādu transportlīdzekļu.
Tāpat likuma grozījumi paredz izmaiņas arī autoceļu sarakstā. Tie paredz, ka nodeva tiks attiecināta uz visiem autoceļa posmiem, kas ved uz Terehovas, Grebņevas un Pāternieku robežšķērsošanas vietām, nodrošinot, ka nodeva juridiski attiecas uz visu attālumu līdz valsts robežai. Tāpat grozījumi paredz arī iekļaut paplašinātu ceļu tīklu ar valsts reģionālajiem autoceļiem, kuri ir paralēli valsts galvenajiem autoceļiem vai ved uz ostām.
Ņemot vērā dažādās vajadzības, vinjetes ir iespējams iegādāties uz dažādiem laika periodiem – dienu, nedēļu, mēnesi, deviņiem mēnešiem un gadu, izvērtējot, cik bieži ar konkrēto auto ir nepieciešams braukt.
Tāpat vēstīts, ka opozīcijā esošā “Apvienotā saraksta” (AS) deputāti iesnieguši grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, aicinot atcelt autoceļu lietošanas nodevu no 3,01 līdz 3,5 tonnām smagiem komercauto un samazināt maksas pieaugumu vinješu nodevā. AS deputāti uzskata, ka lēmums par nodevas paaugstināšanu ir tautsaimniecībai kaitīgs un inflāciju veicinošs.
Satiksmes ministrs (SM) Atis Švinka (P) savukārt norādījis, ka ieceri par automašīnu no trim līdz 3,5 tonnām iekļaušanu nodevu maksāšanas tvērumā 2016. gadā virzīja tagadējais opozīcijas politiķis un AS pārstāvis, tā laikā SM parlamentārais sekretārs Edgars Tavars, kā arī tā laika satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS), kurš patlaban pārstāv koalīciju parlamentā.
Švinka informēja, ka SM piedāvās pagarināt laika posmu, kad zemnieki ir atbrīvoti no autoceļu lietošanas nodevas. Proti, līdz šim likums noteica, ka zemniekiem, kuri spēkratus reģistrē LAD, autoceļu lietošanas nodeva nav jāmaksā ražas laikā – no 10. jūlija līdz 30. septembrim. Viņš piedāvā noteikt, ka vinjete nebūs jāiegādājas no 1. marta līdz 30. novembrim.
Vienlaikus ministrs teica, ka virzīs likumā papildinājumus, kas paredz atbalstu daudzbērnu ģimenēm un reemigrantiem transportlīdzekļu segmentā no trim līdz 3,5 tonnām, piešķirot 50% atlaidi par vienu ģimenes īpašumā esošu kravas auto.