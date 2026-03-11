VIDEO. Degvielai kļūstot dārgākai, šoferīši steidz meklēt dažādas alternatīvas – bākā lej pat pārtikas eļļu 0
Degvielas cenām turpinot augt, daļa autovadītāju meklē arvien neparastākus veidus, kā ietaupīt naudu. Pēdējā laikā sociālajos tīklos parādījušies vairāki video, kuros redzams, kā šoferīši degvielas vietā automašīnas bākā lej pārtikas eļļu. Vieni par šādiem eksperimentiem smejas, citi ir šokēti, bet auto speciālisti brīdina, ka šāds naudas taupīšanas veids var beigties ar nopietniem automašīnas bojājumiem un ļoti dārgu remontu.
Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, kā cilvēki eksperimentē ar dažādām metodēm. Viens no skaļāk apspriestajiem ir mēģinājums dīzeļdegvielas vietā izmantot parastu pārtikas eļļu. Dažos video redzams, kā automašīnas bākā tiek ielieta, piemēram, saulespuķu eļļa, un pēc tam autovadītāji demonstrē, ka automašīna joprojām spēj braukt.
Taču automašīnu eksperti brīdina, ka šādi eksperimenti var beigties ar tehniskiem bojājumiem. Eļļa ir ievērojami biezāka par dīzeļdegvielu, tāpēc tā var aizsprostot degvielas filtru un radīt problēmas visā degvielas sistēmā.
Speciālisti skaidro, ka teorētiski daži vecāki dīzeļdzinēji siltā laikā patiešām var darboties, ja degvielai pievienots neliels daudzums eļļas. Taču tas nenozīmē, ka šāds risinājums ir drošs vai ieteicams.
Īpaši problemātiska situācija kļūst vēsākā laikā, jo eļļa kļūst vēl biezāka un var vispār neiziet cauri degvielas filtram. Šādā gadījumā automašīna var būt grūti iedarbināma vai pat pilnībā pārstāt darboties.
Turklāt sliktākajā gadījumā var tikt bojāti arī citi svarīgi degvielas sistēmas komponenti – piemēram, sprauslas vai augstspiediena sūknis. Šādu detaļu remonts vai nomaiņa bieži maksā ļoti dārgi.