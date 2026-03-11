“Eiropai ir jātiek galā ar sekām,” eksperts par to, vai Irānas kara sakarā gaidāmas jaunas bēgļu straumes 0
Konflikts Irānā turpina saasināties, un starptautiskā sabiedrība arvien vairāk izsaka bažas par tā iespējamām sekām. TV24 raidījumā “Globuss” Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks, Rīgas Stradiņa universitātes docētājs Toms Rātfelders norāda, ka Eiropas valstis uzsver, ka šis karš var arī ātri vien izplatīties plašākā reģionā, radot nopietnus draudus gan drošībai, gan globālajai ekonomikai.
“Mēs nevaram izslēgt incidentus, kuros ir iesaistītas arī NATO dalībvalstis, piemēram, Turcija. Arī Lielbritānijai bāze ir turpat Kiprā,” skaidro Rātfelders.
Viņš norāda, ka arī, iespējams, bēgļu straumes no Tuvo Austrumu reģiona var pastiprināties, taču par to vēl ir pāragri spriest. Piemēram, šobrīd no Irānas galvaspilsētas daudzi cilvēki ir devušies uz nomaļākām pilsētām Irānā.
“Eiropa novēro, skatās, kas notiek, un tai ir jātiek galā ar sekām. Viņa nav šajā stāstā spēlētājs, kas kaut ko kardināli maina,” atzīmē Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks.
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.