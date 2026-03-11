“Eiropai ir jātiek galā ar sekām,” eksperts par to, vai Irānas kara sakarā gaidāmas jaunas bēgļu straumes 0

LA.LV
21:48, 11. marts 2026
Viedokļi

Konflikts Irānā turpina saasināties, un starptautiskā sabiedrība arvien vairāk izsaka bažas par tā iespējamām sekām. TV24 raidījumā “Globuss” Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks, Rīgas Stradiņa universitātes docētājs Toms Rātfelders norāda, ka Eiropas valstis uzsver, ka šis karš var arī ātri vien izplatīties plašākā reģionā, radot nopietnus draudus gan drošībai, gan globālajai ekonomikai.

“Pietrūka trīs centimetru…” Sieviete veikalā “Depo” piedzīvo situāciju, kas liek acīs sariesties asarām 24
Kokteilis
Trīs mēneši, kuros dzimušie ir īpaši jūtīgi pret negatīviem cilvēkiem: no viņiem neko nenoslēpsi
Kokteilis
Nekad nepieņem šīs 9 dāvanas: tās var būt pilnas ar negatīvu enerģiju 3
Lasīt citas ziņas

“Mēs nevaram izslēgt incidentus, kuros ir iesaistītas arī NATO dalībvalstis, piemēram, Turcija. Arī Lielbritānijai bāze ir turpat Kiprā,” skaidro Rātfelders.

Viņš norāda, ka arī, iespējams, bēgļu straumes no Tuvo Austrumu reģiona var pastiprināties, taču par to vēl ir pāragri spriest. Piemēram, šobrīd no Irānas galvaspilsētas daudzi cilvēki ir devušies uz nomaļākām pilsētām Irānā.

CITI ŠOBRĪD LASA
ES Tiesa nostājas transpersonu pusē – personu apliecinošajos dokumentos jāņem vērā viņu izvēlētais dzimums
Ar ASV un Irānu notiek sarunas par kara izbeigšanu – viena valsts uzņēmusies starpnieka lomu
CSDD vērš autovadītāju uzmanību – pavasarī atgriežas “aizmirstie” ceļu satiksmes dalībnieki

“Eiropa novēro, skatās, kas notiek, un tai ir jātiek galā ar sekām. Viņa nav šajā stāstā spēlētājs, kas kaut ko kardināli maina,” atzīmē Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks.

Plašāk skaties pievienotajā video!

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mēs gribējām palīdzēt, bet neviens mūs nepasargāja. Studenti stāsta par gadiem ilgu vardarbību kopmītnē ar bēgļiem
TV24
“Mēs piespiedu kārtā neuzņemsim nevienu patvēruma meklētāju un arī netaisāmies maksāt par atteikšanos!” Vai deputāts Liepiņš spēs turēt solījumu?
“Pēc četriem gadiem…” Polija pieņem izšķirošu lēmumu, kas skars Ukrainas bēgļus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.