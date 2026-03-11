Krievijas prezidents Vladimirs Putins Uzvaras dienas parādē Maskavā, Krievijā, 09.05.2025. Ilustratīvs attēls.
Krievijas prezidents Vladimirs Putins Uzvaras dienas parādē Maskavā, Krievijā, 09.05.2025. Ilustratīvs attēls.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

“Mums jāsamazina!” Kremlis beidzot pats sāk apzināties savu “bezizeju” 0

LA.LV
22:09, 11. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas valdība šogad gatavojas par 10 procentiem samazināt visus nebūtiskos budžeta izdevumus, ņemot vērā pieaugošo ekonomisko krīzi, ziņo Reuters, atsaucoties uz saviem avotiem.

Kokteilis
Kas mūs sagaida? 5 iespējamie cilvēces gala scenāriji, ko paredzējis Stīvens Hokings
Kokteilis
Mežāzis un Skorpions klusē, Vēzis un Jaunava čīkst, bet Zivis un Dvīņi pat neskatās: Noskaidro, kā tava zodiaka zīme uzvedas filmas laikā
Kur atrasties būtu visdrošāk, ja izceltos Trešais pasaules karš? Analītiķi nosaukuši 11 valstis
Lasīt citas ziņas

Galīgais lēmums būs atkarīgs no tā, cik ilgtspējīgs būs naftas cenu pieaugums, ko izraisījis karš Irānā.

Šobrīd Maskava saskaras ar divkāršu triecienu: krītošiem budžeta ieņēmumiem no enerģijas pārdošanas un palēninātu ekonomikas izaugsmi, kas samazina arī nodokļu ieņēmumus no citām ekonomikas nozarēm.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Ja Dons piekristu…” Lily pozitīvi izsakās par iespējamo nākotni ar Donu
VIDEO. Degvielai kļūstot dārgākai, šoferīši steidz meklēt dažādas alternatīvas – bākā lej pat pārtikas eļļu
Kokteilis
Šajos mēnešos dzimušie cilvēki apgāž visus stereotipus par novecošanu

Krievijas valdība plāno piešķirt budžeta rezerves fondam vairāk līdzekļu, lai novērstu tā iespējamu izsīkšanu. Šim solim var sekot atbilstošs valdības izdevumu samazinājums.

“Finanšu ministrija ir informējusi iestādes, kas piešķir budžeta līdzekļus, ka izdevumi ir jāsamazina. Tagad tās sēž un mēģina izdomāt, ko tieši samazināt,” Reuters citē kādu avotu.

Divi no četriem publikācijas avotiem, kas ir tuvu Krievijas valdībai, minēja iespējamu 10% samazinājumu. Vēl divi ziņoja, ka samazinājums tiek apspriests, taču konkrētu skaitli nenorādīja.

Kā ziņo Reuters, samazinājumi nebūs vienādi visās nozarēs un neietekmēs politiski jutīgus militāros izdevumus vai sociāli svarīgus izdevumus, piemēram, valsts sektora darbinieku algas.

“Parasti to dara, racionalizējot nevajadzīgos izdevumus. Daži jauni projekti tiks apturēti, piemēram, ceļu būvniecība vai remonts. Tie, visticamāk, tiks samazināti,” izdevumam pastāstīja kāds avots.

Pēc ekspertu domām, vienkāršie Krievijas iedzīvotāji jau ir izjutuši pieaugošās inflācijas ietekmi, taču vēl neizjūt pilna mēroga sekas, ko rada augsto procentu likmju izraisītā ekonomikas lejupslīde. Turklāt valdības izdevumu samazināšana vēl nav novedusi pie masveida atlaišanām.

Ekonomisko situāciju pasliktina Rietumu sankcijas, kas kaitē Krievijas energoresursu globālajai tirdzniecībai.

Saskaņā ar Reuters datiem, šī gada pirmajos divos mēnešos Krievijas budžeta ieņēmumi no enerģētikas samazinājās uz pusi, savukārt kopējie ieņēmumi samazinājās par 11%. Šogad Krievija plāno deficītu 1,6% apmērā no iekšzemes kopprodukta.

Saskaņā ar laikraksta “The Moscow Times” sniegto informāciju, federālais budžets janvārī-februārī bija līdzsvarā ar 3,5 triljonu Krievijas rubļu (44 miljardu dolāru) deficītu, un ieņēmumi bija gandrīz puse no izdevumiem.

Maskavas ekonomiskā situācija nedaudz uzlabojās pēc tam, kad ASV un Izraēla uzbruka Irānai un slēdza Hormuza šaurumu, kas izraisīja strauju naftas cenu kāpumu. Pieauga pieprasījums pēc Krievijas naftas, un ASV atviegloja dažas no savām naftas sankcijām pret Krieviju.

Tomēr paši krievi nav īpaši optimistiski noskaņoti par savām ekonomiskajām izredzēm. Viņi uzskata, ka naftas cenu pieaugums, visticamāk, nebūs ilgtermiņa, tāpēc situācija joprojām prasa izdevumu samazināšanu, neņemot vērā īstermiņa cenu svārstības.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vācu izlūkdienesti atklāj, ko Kremlis slēpj no krieviem: situācija var būt daudz sliktāka, nekā tiek stāstīts
Kremlis saņems papildu līdzekļus karam: Krievijas naftas cena ir pārsniegusi kritisko robežu
“Putins baidās no kaut kā nopietna.” Krievijas mediji informē par neparastiem drošības pasākumiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.