Mums ir nauda, ko ieguldīt, lai lietu vannā benzīnu! Freimane komentē sabiedrības reakciju par degvielas cenām 0

LA.LV
20:15, 11. marts 2026
Viedokļi

Gunta Freimane, Latvijas Diabēta asociācijas vadītāja, TV24 raidījumā “Preses klubs” komentē sabiedrības reakciju uz degvielas cenu kāpumu.

Kokteilis
Mežāzis un Skorpions klusē, Vēzis un Jaunava čīkst, bet Zivis un Dvīņi pat neskatās: Noskaidro, kā tava zodiaka zīme uzvedas filmas laikā
Kokteilis
Kas mūs sagaida? 5 iespējamie cilvēces gala scenāriji, ko paredzējis Stīvens Hokings
Kur atrasties būtu visdrošāk, ja izceltos Trešais pasaules karš? Analītiķi nosaukuši 11 valstis
Lasīt citas ziņas

Freimane, komentējot degvielas cenas un sabiedrības reakciju, pauž, ka šī masu psihoze, ka ļaudis dodas iepirkt degvielu, neskatoties uz šī iepirkuma jēgu, no vienas puses liecina, ka mums ir nauda, ko ieguldīt, lai lietu vannā benzīnu, bet no otras puses tas ir sociāls fenomens.

Sīkāk skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Tā ir tīrākā spekulācija! Klementjevam nav saprotams, kā degvielas cenas Latvijā spēja tik ātri pieaugt
TV24
Izrādās, ka mēs paši esam vainīgi: kāpēc tiek paaugstinātas degvielas cenas, ja tā ir iepriekš iepirkta?
Vai izdevīgāk ir braukt uzpildīt degvielu kaimiņos? Publicēti detalizēti dati par degvielas cenu tendencēm pagājušajā nedēļā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.