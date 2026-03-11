Mums ir nauda, ko ieguldīt, lai lietu vannā benzīnu! Freimane komentē sabiedrības reakciju par degvielas cenām 0
Gunta Freimane, Latvijas Diabēta asociācijas vadītāja, TV24 raidījumā “Preses klubs” komentē sabiedrības reakciju uz degvielas cenu kāpumu.
Freimane, komentējot degvielas cenas un sabiedrības reakciju, pauž, ka šī masu psihoze, ka ļaudis dodas iepirkt degvielu, neskatoties uz šī iepirkuma jēgu, no vienas puses liecina, ka mums ir nauda, ko ieguldīt, lai lietu vannā benzīnu, bet no otras puses tas ir sociāls fenomens.
