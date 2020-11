Līdzšinējais TV šova "Ekstrasensu cīņas" viens no vadītājiem - Sergejs Safronovs

Vai populārais TV šovs ir "feiks"? "Ekstrasensu cīņu" vadītājs Safornovs pieķerts krāpniecībā – pārdevis dalībniekiem uzvaras





Krievijas izdevums “СтарХит” ziņo, ka populārā šova “Ekstrasensu cīņas” viens no vadītājiem – iluzionists Sergejs Safronovs ir atlaists un vairs nepiedalīsies šova veidošanā. Kā izrādās, viņš ticis pieķerts krāpjoties.

Ekstrasensu šova dalībniece Alīna Berdiša internetā publiskojusi informāciju, kas parāda Sergeja darbības šova aizkulisēs. Sieviete apgalvo, ka viņai ir gan sarunu ieraksti, gan bankas pārskaitījumu kopijas, gan īsziņas. Viņa nākusi klajā ar skaļu apgalvojumu – uzvara slavenajā TV šovā esot nopērkama.

Tā, piemēram, par šovā redzamo pārbaudījumu, kur dalībniekam jāsajūt, kas atrodas aiz sienas, Safronovs esot prasījis 600 000 rubļu (aptuveni 6600 eiro), bet par cilvēka “atrašanu” bagāžniekā vēl vairāk – 900 000 rubļu (aptuveni 10 000 eiro). Par katru nākošo dalības kārtu viņš prasījis aptuveni 200 000 rubļu (vairāk kā 2000 eiro) un apsolījis, ka tādējādi varot nokļūt finālā.

Tāpat estrasense atklājusi, ka, piemēram, lai dalībnieks saprastu, kurā automašīnas rindā paslēpies cilvēks, Safronovs esot norādījis turot kādu lietu vienā no savām rokām, bet automašīnas krāsu pateicies priekšā, grozot kādu no saviem gredzeniem uz pirksta. Viņš tāpat esot atstāstījis arī to, kādas slavenības piedalīsies šovā un kurā pārbaudījumā tas notiks.

Uzzinot par notikušo, televīzijas kanāls “THT” esot pieņēmis lēmumu Safronovu atlaist.