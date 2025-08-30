Arvien biežāk Ogres novada iedzīvotāji spiesti rēķināties ar nepatīkamu pārsteigumu – no sabiedriskā transporta kustības saraksta pēkšņi pazūd vairāki reisi dienā. Kā ziņo OgreNet, runa nav par atsevišķām izmaiņām, bet gan par pieciem, reizēm pat deviņiem atceltajiem reisiem dienā.
Tas būtiski sarežģī ikdienu cilvēkiem, kuri sabiedrisko transportu izmanto, lai nokļūtu darbā, skolā vai citviet. Lai noskaidrotu, kāpēc situācija radusies, cik ilgi tā varētu turpināties un kādi risinājumi tiek meklēti, portāls OgreNet vērsās pie pārvadātāja – “Liepājas autobusu parka”.
“Liepājas autobusu parks” norāda, ka reisu atcelšanas iemesls ir autobusu vadītāju negaidīta un attaisnota prombūtne. Nereti par to tiek uzzināts vien īsi pirms reisa vai iepriekšējā dienā, tādēļ ne vienmēr iespējams laikus paziņot pasažieriem par izmaiņām.
“Mēs vienmēr cenšamies reaģēt pēc iespējas operatīvāk un meklēt risinājumus līdz pat pēdējam brīdim, lai nodrošinātu vadītāju, kas spētu aizvietot,” norāda uzņēmuma pārstāvji, uzsverot, ka ne vienmēr iespējams laikus iepriekš paziņot par konkrētā reisa atcelšanu.
Šādas situācijas neesot prognozējamas ilgtermiņā, tomēr mērķis esot, lai tās būtu pēc iespējas īslaicīgas un retas. Kā uzsver pārvadātājs, nozarē joprojām pastāv būtisks kvalificētu autobusa vadītāju trūkums, kas ik pa laikam rada neprognozējamus sarežģījumus arī uzņēmumam. Lai to mazinātu, aktīvi tiek piesaistīti jauni vadītāji, nodrošināta iespēja strādāt nepilnu slodzi un apmaksāta D kategorijas vadītāja apliecības iegūšana. Šomēnes vadītājiem pat esot paaugstināts atalgojums par 10%.
“Īpaši aicinām komandai pievienoties arī sievietes un cilvēkus, kas vēlas strādāt pusslodzes darbu,” viņi aicina visus interesentus.
Tāpat uzņēmums sadarbojoties ar Ogres novada pašvaldību, īpaši jautājumos, kas skar skolēnu pārvadāšanu. Viņu prioritāte ārkārtas situācijās vienmēr esot bērnu nokļūšana skolā un maršruti, kuros citādi nokļūšana nav iespējama.
Uzņēmuma pārstāvji sola, ka nav pamata bažām, ka skolēni paliks bez iespējas nokļūt skolā, un saprot, ka pasažieriem šādas situācijas rada neērtības. Taču viņi uzsver, ka dara visu iespējamo, lai tās samazinātu.