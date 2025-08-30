#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Ogres novadā autobusu reisu atcelšana kļūst par ikdienu: cik ilgi to vēl nāksies paciest? 0
Megija Kokoreviča

Foto: LETA
Megija Kokoreviča
5:54, 30. augusts 2025
Stāsti Izpēte

Arvien biežāk Ogres novada iedzīvotāji spiesti rēķināties ar nepatīkamu pārsteigumu – no sabiedriskā transporta kustības saraksta pēkšņi pazūd vairāki reisi dienā. Kā ziņo OgreNet, runa nav par atsevišķām izmaiņām, bet gan par pieciem, reizēm pat deviņiem atceltajiem reisiem dienā.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Atšķirība starp zālēm un indi ir tikai devā: lūk 3 uztura bagātinātāji, kas bendē tavu veselību
Krieviete pārsteigta un “palika uz pauzes”! Latvieši stāsta, kā ārzemēs “atmaskojuši” nekaunīgus tūristus 45
5 interjera kļūdas, kas liecina par bezgaumību jūsu mājoklī – skarbs dizainera viedoklis
Lasīt citas ziņas

Tas būtiski sarežģī ikdienu cilvēkiem, kuri sabiedrisko transportu izmanto, lai nokļūtu darbā, skolā vai citviet. Lai noskaidrotu, kāpēc situācija radusies, cik ilgi tā varētu turpināties un kādi risinājumi tiek meklēti, portāls OgreNet vērsās pie pārvadātāja – “Liepājas autobusu parka”.

“Liepājas autobusu parks” norāda, ka reisu atcelšanas iemesls ir autobusu vadītāju negaidīta un attaisnota prombūtne. Nereti par to tiek uzzināts vien īsi pirms reisa vai iepriekšējā dienā, tādēļ ne vienmēr iespējams laikus paziņot pasažieriem par izmaiņām.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pagājušajā gadā te arī vienu sievieti nosita tajā pašā vietā…” Vecumniekos uz gājēju pārejas notriekta sirmgalve
Vācijas kanclers Mercs: “Karš var turpināties vēl daudzus mēnešus. Mums jebkurā gadījumā jābūt tam gataviem”
“Viņi ir nedaudz apmaldījušies un apjukuši.” Soctīklotāji dalās savās sajūtās pēc Latvijas basketbola izlases uzvaras pār Igauniju

“Mēs vienmēr cenšamies reaģēt pēc iespējas operatīvāk un meklēt risinājumus līdz pat pēdējam brīdim, lai nodrošinātu vadītāju, kas spētu aizvietot,” norāda uzņēmuma pārstāvji, uzsverot, ka ne vienmēr iespējams laikus iepriekš paziņot par konkrētā reisa atcelšanu.

Šādas situācijas neesot prognozējamas ilgtermiņā, tomēr mērķis esot, lai tās būtu pēc iespējas īslaicīgas un retas. Kā uzsver pārvadātājs, nozarē joprojām pastāv būtisks kvalificētu autobusa vadītāju trūkums, kas ik pa laikam rada neprognozējamus sarežģījumus arī uzņēmumam. Lai to mazinātu, aktīvi tiek piesaistīti jauni vadītāji, nodrošināta iespēja strādāt nepilnu slodzi un apmaksāta D kategorijas vadītāja apliecības iegūšana. Šomēnes vadītājiem pat esot paaugstināts atalgojums par 10%.

“Īpaši aicinām komandai pievienoties arī sievietes un cilvēkus, kas vēlas strādāt pusslodzes darbu,” viņi aicina visus interesentus.

Tāpat uzņēmums sadarbojoties ar Ogres novada pašvaldību, īpaši jautājumos, kas skar skolēnu pārvadāšanu. Viņu prioritāte ārkārtas situācijās vienmēr esot bērnu nokļūšana skolā un maršruti, kuros citādi nokļūšana nav iespējama.

Uzņēmuma pārstāvji sola, ka nav pamata bažām, ka skolēni paliks bez iespējas nokļūt skolā, un saprot, ka pasažieriem šādas situācijas rada neērtības. Taču viņi uzsver, ka dara visu iespējamo, lai tās samazinātu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Ka tik visu noklusināt…” Vai avārija, kurā cieta jaunās basketbolistes, izgaismo problēmas ar Rīgas domes autobusu iepirkumiem?
Labāk sēdēt uz cieta vai mīksta krēsla? “Rīgas satiksme” ieviesusi sēdekļus bez mīkstā auduma apdares
TV24
“Totāli pietrūkst jebkādas uzraudzības – neviens viņus nepieskata…” Pauls Timrots par novēroto absurdu ceļu satiksmes uzraudzībā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.