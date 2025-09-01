#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Par ideju “lietus biļetēm” sabiedriskajā transportā TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta biznesa augstskolas “Turība” Komunikācijas virziena vadītāja Jana Bunkus.

Tas ir līdzīgi kā ar puteņa biļetēm. Vajadzēja kaut kādu laiku, lai tas ieiet apziņā, kad patiešām tas ir aktuāli. Tas nav vienkārši šosezon, vai šobrīd vai šodien, bet sāk pārņemt mūsu dzīvi nopietnā līmenī, saka Bunkus.

Arī ar puteņa biļetēm vajadzēja laiku, lai mēs pierastu. Iespējams, ka šis ir vēl viens gadījums, par kuru ir jārunā – “lietus biļetes” vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas, ko mēs šodien redzam, ir mašīnas, kas peld pa ielām, nevis brauc, turpina komunikācijas speciāliste.

Arī ar to apziņošanu, ir skaidrs, lai ziņa nonāktu līdz iedzīvotājam tādā mērogā, lai iedzīvotājs sāktu ieklausīties prasa diezgan daudz laika, lai mainītos paradumi. Mums visu laiku bijušas karstas vasaras un mums viss ir bijis lieliski. Mēs visu laiku esam smējušies par angļiem, kā viņi nabagi mokās, bet šogad angļi cepās un sauļojas un viņiem šajā vasarā viss ir lieliski, norāda Bunkus.

Tā ziņa, kā mēs sākām komunikātoriem, ir jāpilina, un ar laiku tā iesēžas iedzīvotāju apziņā, ka man par to ir jādomā, ka tas vairs nav ekstra, bet man par to jādomā, piebilst Bunkus.

