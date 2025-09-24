“Ir arī slimu cilvēku kategorija, kas…” Rīgas kapsētu pārvaldes pārstāvis sašutis par novēroto iedzīvotāju rīcību kapos 0
Kāds skatītājs TV24 raidījumā “Uz līnijas” vaicā: “Vai varētu lautiņi beidzot saprast un nestādīt kapos ceriņus un citus krūmus? Pēc gadiem komunālie cīnīsies ar džungļiem, un skats būs atbaidošs. Varbūt vajag stingrus noteikumus?”
Gints Zēla, Rīgas kapsētu pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs, atzina, ka šī problēma ir ilgstoša un sarežģīta. Viņš skaidroja, ka jebkurš stādījums – gan krūms, gan koks – rada lapas, un rudenī tās pārvēršas par atkritumiem, kas ir viena no lielākajām kapsētu uzturēšanas izmaksu sastāvdaļām: “Jebkurš krūms un jebkurš ceriņš rada lapas, un jebkurš koks rada lapas, un nokritušas lapas rada rudenī atkritumus.”
Viņš aicināja iedzīvotājus domāt par praktiskiem risinājumiem kapsētu sakopšanā un atkritumu šķirošanā, īpaši laikā, kad no kokiem sāk krist lapas: “Tajā brīdī, kad mēs ejam uz kapavietām tās sakopt, lūdzu, šķirojam. Tas dos iespējas ieekonomēt līdzekļus, tas dos iespējas daudz ko uzlabot kapsētās, un tie ir mūsu visi līdzekļi, kas ir nepaciešami, lai ieguldītu kapsētu infrastruktūrā, nevis samaksātu par neatbilstošu sastāvu atkritumos.”
Zēla uzver, ka problēma kapsētās bieži nav tikai par lapām vai stādiem, bet arī par neatbilstošiem atkritumiem, kas nonāk konteineros: “Mums ir arī slimu cilvēku kategorija, kas savas vecās mēbeles un riepas atved un izmet kapsētu konteineros, un mums tāpat par to nākas maksāt.”
Viņš skaidroja, ka, lai mazinātu šādas situācijas, pašvaldība izmanto videonovērošanas kameras un organizē akcijas, aicinot cilvēkus šķirot atkritumus. Tāpat iedzīvotājiem tiek piedāvāts izvērtēt, ko stādīt kapsētās, jo pareizi izvēlēts stādījums ne tikai saglabā sakoptu vidi, bet arī samazina uzturēšanas izmaksas.