Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Pexels.com

Kur ir tā robeža, kad gripas slimniekam ir jāsauc talkā mediķi, bet kad var ārstēties saviem spēkiem? 0

LA.LV
6:21, 25. decembris 2025
Veselam Ārstēšana

Jau iepriekš esam vēstījuši, ka visā pasaulē, arī Latvijā, pēdējā mēneša laikā strauji pieauga to cilvēku skaits, kuriem konstatēta gripa.
Lai arī saslimstība ar gripu palielinājusies visās vecuma grupās, visvairāk tā konstatēta bērniem vecuma grupā līdz 14 gadiem.

Situācija Latvijā

RAKSTA REDAKTORS
“Cik ilgi šo tolerēsim Vecrīgā?” Rīdzinieci sadusmo uz ielām tirgoto preču sortiments
Kokteilis
“Katrs drosmīgs lēmums nesīs rezultātus.” Astroloģe nosauc divas zodiaka zīmes, kurām tuvojas liela veiksme
“Amerikāņi tiktu iznīcināti trīs sekundēs.” Ukrainas komandieris atklāti par ASV plāniem, drošības garantijām un Krievijas patiesajiem mērķiem
Lasīt citas ziņas

Bērniem gripa konstatēta 1057,4 gadījumos no kopā 1267,9 saslimstības gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Visaugstākā gripas intensitāte bijusi Jelgavā, kam seko Jūrmala, Rīga un Gulbenes novads.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ziemassvētku karstvīns – salds un aromātisks, bet cik bīstams?
Absurds! Tiešām soda par tukšiem konteineriem? Soctīklos uzvirmo dusmas uz atkritumu apsaimniekotājiem
Gadu mijā gaidāms sals un sniegs: ciklons atnesīs ziemīgu laiku

Slimnīcās aizvadītajā nedēļā stacionēti 234 pacienti ar smagu akūtu elpceļu infekciju, kas ir būtisks pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, kad tika stacionēts 161 pacients.

No stacionētajiem pacientiem 46,2% bija seniori vecuma grupā no 65 gadiem. No tiem Intensīvās terapijas nodaļā ievietoti desmit pacienti.

Kopš gripas sezonas sākuma Latvijā nav saņemti paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripu vai ar aizdomām par gripas infekciju.

Arī slimnīcās uzņemto pacientu testēšana uz gripu uzrāda strauju pieaugumu. No 507 testētajiem pacientiem 127 gadījumos apstiprināta gripa katram ceturtajam (25%) stacionētajam pacientam ar smagu akūtu elpceļu infekciju, kas ir būtiski vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad tā tika konstatēta 17,3%.

Gripas pretvīrusu zāles ir recepšu medikamenti (tabletes, šķidrums, inhalējams pulveris vai intravenozs šķīdums), kas iedarbojas uz gripas vīrusu elpceļos. Tās nav pieejamas bez receptes un aptiekā iegādājamas tikai ar ārsta vai cita veselības aprūpes speciālista izrakstu.

Pretvīrusu zāles atšķiras no antibiotikām. Antibiotikas paredzētas bakteriālu infekciju ārstēšanai un neiedarbojas uz vīrusiem, tostarp gripu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Slimot Latvijā nav izdevīgi.” Kamēr visā pasaulē plosās gripa un tiek slēgtas skolas, Latvijā cilvēki cīnās par katru eiro
“Daļa vēlas vakcinēties par saviem līdzekļiem, bet ne visiem tas ir iespējams.” Kārtējā absurdā situācija Latvijā, kas atkārtojas jau gadiem
Veselam
Supergripa Eiropā: kritiski incidenti, slēgtas skolas, strauji pieaug pieprasījums pēc sejas maskām un medikamentiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.