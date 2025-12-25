Šajos apvidos autovadītājiem šorīt jābūt īpaši piesardzīgiem: laika prognoze ceturtdienai 0
Kopumā pelēkajos Ziemassvētkos vietām izsprauksies kāds saules stars, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Kaut arī Ziemassvētku diena būs pārsvarā mākoņaina, vietām rietumu un centrālajos rajonos starp mākoņiem uzspīdēs kāds saules stars.
No priekšpusdienas valsts austrumos gaidāmi nelieli nokrišņi – lietus, vietām arī slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē, bet vakara stundās arī valsts austrumos pastiprināsies brāzmās 15-17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0…+4 grādubrobežās, bet vietām piekrastē gaiss iesils līdz +5…+6 grādi.
Arī Rīgā diena būs mākoņaina, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +2…+4 grādiem.
Ceturtdienas rītā apledojums un sniegs daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Latgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC).
Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 88 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Virešiem līdz Veclaicenei un no Strenčiem līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa, Daugavpils šosejas, Bauskas šosejas posmā no Ķekavas apvedceļa līdz Dzimtmisai. Līdzīga situācija ir uz Jelgavas šosejas, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Mazblīdenes līdz Kalvenei, Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Usmai.
Jāuzmanās arī uz Rēzeknes šosejas, autoceļa Krievijas robeža – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža, Daugavpils apvedceļa, Rēzeknes apvedceļa un Tīnūžu-Kokneses šosejas.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Valkas, Alūksnes, Aizkraukles, Jēkabpils, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils un Krāslavas apkārtnē.
LVC aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.