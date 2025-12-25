Kāpēc Ziemassvētkos var pietrūkt sirdsmiera? Arhibīskaps Grants sniedz negaidītu atbildi 0
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas arhibīskaps Rinalds Grants savā Ziemassvētku vēstījumā vēl neuztraukties, ja sirdsmiera trūkst vairāk nekā ierasts.
“Tāpēc neuztrauksimies, ja sirdsmiera daudziem no mums trūkst vairāk nekā ierasts. Iespējams, tieši tā mēs kļūstam gatavāki saņemt Viņu – Kristu, mūsu mieru,” uzsver arhibīskaps.
Savā vēstījumā Grants norāda, ka iemesli nemieram šajā pasaulē būs vienmēr.
Vēlējumā Grants uzsver, ka Kristus dzimšanas svētki nav atrauti no realitātes, bet gan piedāvā ceļa karti atjaunotai dzīvei. Viņš atgādina pravieša Jesajas vārdus par Miera princi un norāda, ka arī šodien šī vēsts ir spēkā, lai gan tā var šķist kā romantisks sapnis kara Ukrainā, sabiedrības sašķeltības un ikdienas steigas apstākļos.
Dieva neparastais risinājums dāvā tikpat neierastu mieru – tas nenozīmē, ka apkārt esošie nemieri un strīdi ir rimuši, ka cilvēkus vairs nenomāc bezdarbs un slimības vai ka ziņu raidījumos skan tikai labas vēstis, norāda Grants.
Viņš Ziemassvētkos novēl uzticēties Kristum, norādot, ka pat pasaules nemieru, kara un iekšējo spriedžu apstākļos sirdsmiers ir iespējams, ja tas balstās nevis apstākļos, bet personā – Kristū, kas ir ar mums, tādēļ sirdsmiers kļūst iespējams.
Arhibīskaps skaidro, ka Dievs izvēlas atklāt sevi bērnā, lai cilvēks nepārvērtētu šai pasaulei raksturīgos risinājumus, kas nespēj sniegt patiesu iekšēju mieru. Šis miers, pēc Granta teiktā, nenozīmē ārējo problēmu izzušanu, bet gan iekšēja veseluma, taisnības, drošības un saskaņas atjaunošanu cilvēkā.
Vēstījumā viņš uzsver, ka patiesais miers nesakņojas apstākļos vai diplomātijā, bet Kristū, atsaucoties arī uz Svētā Augustīna atziņu, ka “Kristus ir mūsu miers”.
Vienlaikus Grants norāda, ka grēka realitātes ignorēšana liedz mieram atjaunoties, savukārt Kristus upuris ļauj cilvēkam sākt atjaunotu dzīvi.
Arhibīskaps aicina uzticēties Kristum kā Miera nesējam un pašiem kļūt par miera lieciniekiem savās ģimenēs, darba vietās, draugu lokā un visā Latvijā, uzsverot, ka Kristus dzimšanas svētki apliecina – Miera princis ir dzimis un sirdsmiers ir iespējams.
Lai gan bērns mūsu problēmu priekšā neizklausās pēc daudzsološa risinājuma, taču tieši tā Dievs sevi izvēlas atklāt, lai “mēs pārāk daudz cerību neliktu uz šajā pasaulē ierastiem risinājumiem, kas mums nesniedz iekšēju mieru”.
Grants novēl, lai Kristus miers piepilda cilvēku sirdis un mājas un paliek tajās arī jaunajā Kunga žēlastības gadā.