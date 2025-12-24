Trauksme pirms Ziemassvētkiem skar vairāk nekā pusi Latvijas iedzīvotāju 0
Katrs otrais Latvijas iedzīvotājs jeb 54% pirms gada nogales svētkiem izjūt trauksmi, kas negatīvi ietekmē cilvēka pašsajūtu, aģentūru LETA informēja zāļu ražotājs “Olpha”, atsaucoties uz kopā ar pētījumu kompāniju “Norstat” veikto aptauju.
“Olpha” norāda, ka trauksme visbiežāk izpaužas kā saspringums un grūtības koncentrēties. Turklāt katrs divdesmitais norādījis, ka gada nogalē izjūt ļoti lielu trauksmi, kas negatīvi ietekmē ne tikai fizisko un emocionālo pašsajūtu, bet arī spēju paveikt ikdienas pienākumus, liecina pētījums.
Pētījums atklāj, ka vienlīdz bieži trauksmi piedzīvo gan sievietes, gan vīrieši.
Kā trīs biežākos trauksmes iemeslus Latvijas iedzīvotāji min uztraukumu par dāvanu sagādāšanu (35%), bažas par to, vai visām plānotajām aktivitātēm pietiks naudas (24%), kā arī laika trūkumu (18%).
Kā iespējamos trauksmes iemeslus aptaujas dalībnieki norādīja arī sociālās gaidas no citiem cilvēkiem, pārlieku intensīvo pasākumu grafiku, kā arī spriedzi attiecībās ar ģimenes locekļiem, draugiem vai darba kolēģiem.
Pētījums arī atklāj, ka vairāk nekā trešdaļa jeb 38% aptaujāto iedzīvotāju neizmanto nekādas īpašas stratēģijas trauksmes mazināšanai, ļaujot spriedzei uzkrāties.
Relaksācijas metodes kā spriedzes mazinātājus izmanto 6%, un tikpat daudz lieto nomierinošus medikamentus vai uztura bagātinātājus, konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu.
Iedzīvotāju aptaujā piedalījās 701 respondents vecumā no 18 līdz 74 gadiem no visiem Latvijas reģioniem. Tā tika veikta 2025. gada decembra pirmajā nedēļā. Aptauju veica pētījumu kompānija “Norstat”.