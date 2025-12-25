Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/Oleksandr GIMANOV / AFP

Zināms, par ko balsotu ukraiņi, ja vēlēšanas notiktu jau tagad 0

10:33, 25. decembris 2025
Ja tuvākajā laikā notiktu prezidenta vēlēšanas un tajās piedalītos prezidents Volodimirs Zelenskis, par viņu balsotu 30,6% Ukrainas iedzīvotāju.

Rezultāti balstīti uz sociālo un mārketinga pētījumu centra “Socis” decembrī veikto aptauju, par kuru trešdien ziņoja Ukrainas ziņu aģentūra “Ukrinform”.

Otrajā vietā ar 29,6% atbalstu ierindojas bijušais Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks, ģenerālis Valērijs Zalužnijs.
Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirils Budanovs saņēmtu 8,1% balsu, bijušais prezidents Petro Porošenko – 7,2%, bijusī premjerministre Jūlija Timošenko – 6,1%, bet bijušais parlamenta spīkers Dmitro Razumkovs – 5% balsu.

Ja Zelenskis un Zalužnijs tiktos vēlēšanu otrajā kārtā, Zelenskis saņemtu 35,8% balsu, savukārt Zalužniju atbalstītu 64,2% vēlētāju.

Ja Zalužnijs vēlēšanās nepiedalītos, Budanovs, visticamāk, iekļūtu otrajā kārtā, metot izaicinājumu Zelenskim. Šādā scenārijā par Budanovu balsotu 56,2% respondentu, bet Zelenski atbalstītu 43,8%.

“Ukrinform” norāda, ka Zelenskis iepriekšējā preses konferencē paziņojis – ja miera līguma starp Ukrainu, Amerikas Savienotajām Valstīm, Krieviju un Eiropu ratifikācijai būs nepieciešams valsts mēroga referendums, prezidenta vēlēšanas varētu notikt vienlaikus.

