Zināms, par ko balsotu ukraiņi, ja vēlēšanas notiktu jau tagad 0
Ja tuvākajā laikā notiktu prezidenta vēlēšanas un tajās piedalītos prezidents Volodimirs Zelenskis, par viņu balsotu 30,6% Ukrainas iedzīvotāju.
Rezultāti balstīti uz sociālo un mārketinga pētījumu centra “Socis” decembrī veikto aptauju, par kuru trešdien ziņoja Ukrainas ziņu aģentūra “Ukrinform”.
Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirils Budanovs saņēmtu 8,1% balsu, bijušais prezidents Petro Porošenko – 7,2%, bijusī premjerministre Jūlija Timošenko – 6,1%, bet bijušais parlamenta spīkers Dmitro Razumkovs – 5% balsu.
Ja Zalužnijs vēlēšanās nepiedalītos, Budanovs, visticamāk, iekļūtu otrajā kārtā, metot izaicinājumu Zelenskim. Šādā scenārijā par Budanovu balsotu 56,2% respondentu, bet Zelenski atbalstītu 43,8%.
“Ukrinform” norāda, ka Zelenskis iepriekšējā preses konferencē paziņojis – ja miera līguma starp Ukrainu, Amerikas Savienotajām Valstīm, Krieviju un Eiropu ratifikācijai būs nepieciešams valsts mēroga referendums, prezidenta vēlēšanas varētu notikt vienlaikus.