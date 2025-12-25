“Šie cilvēki šeit atradās nelegāli.” Teksasā trīs latvieši iekūlušies pamatīgās nepatikšanās 0
Teksasā arestēti trīs vīrieši no Latvijas, kuri tiek turēti aizdomās par iesaistīšanos plaša mēroga augsto tehnoloģiju krāpšanas shēmā, kas saistīta ar dāvanu karšu zādzībām. Izmeklētāji lēš, ka nodarītais kaitējums sasniedz gandrīz 14 miljonus ASV dolāru, vēsta ārzemju medijs.
Aizdomās turētie tiek apsūdzēti noziegumu izdarīšanā vairākās ASV pilsētās, pirms viņi tika aizturēti Teksasā.
Izmeklētājiem aizdomās turētie pastāstījuši, ka viņi katru dienu, septiņas dienas nedēļā, zaguši dāvanu kartes aptuveni no desmit veikaliem, un ar šo nodarbojušies jau kopš maija.
“Viņi zaga dāvanu kartes no dažādu mazumtirdzniecības veikalu plauktiem,” sacīja Kolbijs. Viņš atklāj, ka nozagtajām kartēm sākotnēji nav nekādas vērtības, bet vīrieši bijuši īpaši viltīgi.
Pēc zādzības kartes tika nogādātas citā vietā, kur iepakojums tika uzmanīgi noņemts. No kartēm tika atsegta aizsargkārta, kas aizsedz unikālos aktivizācijas kodus.
“Kods tika nolasīts un ievadīts speciālā programmā, ko izmanto noziedznieki. Šī programma ļauj uzraudzīt kartes statusu,” skaidroja Kolbijs.
Pēc tam kartes tika rūpīgi ievietotas atpakaļ iepakojumā, lai izskatītos kā jaunas, un novietotas veikalu plauktos. Tiklīdz pircējs karti iegādājās un aktivizēja, noziedznieki par to uzzināja un nekavējoties varēja pārskaitīt naudu uz citām kartēm vai izmantot līdzekļus dārgu preču iegādei.
Varas iestādes norāda, ka aizturēšanas brīdī aizdomās turēto rīcībā atrastas vairāk nekā 400 dāvanu kartes.
Grupa tiek apsūdzēta par krāpnieciskām darbībām vairākās ASV pilsētās, tostarp Ostinā, Dalasā–Fortvērtā, Hjūstonā un Sanantonio.