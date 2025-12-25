“Tas neesot iemesls darbnespējas lapai.” Sieviete piedzīvo mulsinošu situāciju pie ārsta, skaidrojumu sniedz Veselības inspekcija 0
Pie mums ar savu problēmu vērsās kāda LA.LV lasītāja, kura, dodoties pie ārsta, piedzīvojusi savādu pieredzi. Sieviete norāda, ka vērsusies pie ģimenes ārsta ar sūdzībām par sāpēm ribu apvidū, taču ārste sacījusi, ka tas neesot iemesls darbnespējas lapas atvēršanai.
Lasītāju šāda atbilde pārsteigusi, tomēr darbnespējas lapa beigās tikusi atvērta. Vienlaikus ārste paskaidrojusi, ka tajā kā iemesls tiks norādīts kas cits, nevis sāpes ribu apvidū.
Atkārtošana ir zināšanu māte, tieši tāpēc LA.LV redakcija sazinājās ar Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļas vadītāju Gintu Georgu Muraševu, lai vēlreiz visu saliktu pa plauktiņiem un noskaidrotu, kādos gadījumos iespējams atvērt darbnespējas lapu, kādi ir tās termiņi un ko vēl būtu svarīgi zināt.
Tā kā lasītāja saskārās ar situāciju, kad patiesais iemesls tika uzskatīts par nepietiekamu darbnespējas lapas atvēršanai, jautājām, kādos gadījumos darbnespējas lapa nav pamatojama. Veselības inspekcijas pārstāvis precizē, ka darbnespējas lapas izsniegšana ir ārsta profesionāls lēmums, kuru viņš pieņem pēc personas veselības stāvokļa izvērtēšanas.
Vai ir noteikti termiņi, kuri jāievēro?
Muraševs skaidro, ka darbnespējas lapu A izsniedz uz deviņām dienām. Ja darbnespēja ilgst vairāk nekā deviņas dienas, ar desmito darbnespējas dienu tiek atvērta darbnespējas lapa B.
Ja darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, darbnespējas lapu A izsniedz par pirmajām 10 darbnespējas dienām.
“Ja darbnespēja turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ārstam ir pienākums nosūtīt darbnespējīgo personu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju. Komisija sniedz atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu vai nosaka invaliditāti.
Komisija var pagarināt darbnespējas lapu periodā, kas pārsniedz 26 nedēļas, bet ne ilgāk par 52 nedēļām, skaitot no darbnespējas pirmās dienas,” viņš precizē.
Kādos gadījumos izsniedz darbnespējas lapu?
Muraševs norāda, ka darbnespējas lapu izsniedz:
- sakarā ar slimību (arī arodslimību) vai traumu (arī nelaimes gadījumu darbā), kas saistīta ar darbspēju zaudēšanu;
- ja nepieciešams saņemt ārstniecisku vai profilaktisku medicīnisko palīdzību;
- ja nepieciešama izolācija karantīnas laikā;
- ja atveseļošanās laikā pēc slimības vai traumas saskaņā ar medicīnisku atzinumu darbspēju atjaunošanai nepieciešama ārstēšanās rehabilitācijas iestādē;
- sakarā ar stacionārā veicamu protezēšanu vai ortozēšanu;
- sakarā ar stacionārā veicamu izmeklēšanu, ja ir ārsta norīkojums;
- personai, kas kopj slimu bērnu;
- grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.
Kādos gadījumos darbnespējas lapa tiek pārtraukta?
Veselības inspekcijas pārstāvis skaidro, ka darbnespējas lapa tiek noslēgta brīdī, kad personai vairs netiek konstatēts neviens no iepriekš minētajiem punktiem. Viņš skaidro, ka gadījumos, kad persona, par to iepriekš nebrīdinot, neierodas uz noteikto apmeklējumu pie ārstniecības personas, kura izsniegusi darbnespējas lapu, to slēdz ar dienu, kurā bija jāierodas pie ārsta.
Interesējāmies arī par to, kā valstī viss tiek kontrolēts, lai darbnespējas lapas netiktu izmantotas ļaunprātīgiem nolūkiem. Muraševa skaidrojums liek noprast, ka lielākā atbildība balstās uz ārstu pleciem.
Vai Latvijā ir gadījumi, kad darbnespējas lapa tikusi izsniegta nepamatoti?
45 gadījumos konstatēta gan darbnespējas lapu izsniegšanas kārtības neievērošana, gan tas, ka darbnespējas lapas izsniegtas nepamatoti.
“Gadījumos, kad Inspekcija konstatē korektīvo darbību nepieciešamību, ārstniecības iestādei tiek norādīts uz neatbilstībām, uzdots sakārtot darbnespējas lapas statusu E-veselības sistēmā un turpmāk ievērot normatīvajos aktos noteikto kārtību,” viņš skaidro.
Tāpat viņš piebilst, ka ārstniecības personām tiek piemērota administratīvā atbildība.
