Skrejriteņi pazūd, parādi paliek: Rīgā darbu pārtraukusī “Tuul Mobility” pasludināta par maksātnespējīgu 0
Elektrisko skrejriteņu iznomātājs SIA “Tuul Mobility”, kas šogad augustā pārtrauca darbību Rīgā, pasludināts par maksātnespējīgu, liecina Maksātnespējas reģistra informācija.
Par maksātnespējas procesa administratori iecelta Svetlana Iskrova. Kreditoru pieteikšanās termiņš ir 2026. gada 23. janvāris. Rīgas rajona tiesa lēmumu par “Tuul Mobility” maksātnespējas procesu pieņēmusi pirmdien, 22. decembrī.
“Tuul Mobility” pārstāvji iepriekš aģentūrai LETA sacīja, ka uzņēmums pārtraucis darbību Rīgā, lai varētu vairāk pievērsties Igaunijas tirgum.
Kompānijā informēja, ka “Tuul Mobility” augustā pārtrauca elektrisko skrejriteņu nomas pakalpojumus Latvijā, īstenojot stratēģiskas izmaiņas. Uzņēmums konsolidēs darbību Igaunijā, lai labāk pielāgotos konkurences videi un palielinātu skrejriteņu pieejamību, īpaši koncentrējoties uz Tallinu.
Tāpat ziņots, ka Igaunijas elektrisko skrejriteņu iznomātāja “Tuul Mobility” apgrozījums pērn sarucis, zaudējumi pieauguši, saistību apmērs pārsniedz aktīvu vērtību, kā arī uzņēmuma vadība izskata stratēģiskās alternatīvas un neizslēdz iespēju pārdot kompāniju.
Kompānijas auditētais finanšu pārskats liecina, ka pērn “Tuul Mobility” apgrozījums bija 2,698 miljoni eiro, kas ir par 7% mazāk nekā 2023. gadā. Tikmēr kompānijas zaudējumi pērn pieauga par 497 000 eiro – līdz 1,051 miljonam eiro.
Informācija “Firmas.lv” liecina, ka SIA “Tuul Mobility” 2024. gadā strādāja 1,21 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 1,9% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma zaudējumi pieauga par 58,2% – līdz 308 345 eiro.
Portāla “Inforegister.ee” dati liecina, ka “Tuul Mobility” vienīgā īpašniece ir Igaunijas kompānija “Comodule”. Patiesie labuma guvēji ir Igaunijas uzņēmēji Kristjans Maruste, Tēts Prakss un Heigo Variks.